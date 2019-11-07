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英伟达发布尺寸最小的边缘AI超算，15W可达21 TOPS性能

2019-11-7 14:44:04来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月7日消息 根据英伟达官方的消息，今天NVIDIA于加利福尼亚州圣克拉拉宣布推出外观小巧，但功能强大的AI超级计算机Jetson Xavier™ NX，用于机器人和边缘嵌入式计算设备。

Jetson Xavier NX可提供高达14 TOPS（功耗为10W时）或21 TOPS（功耗为15W时）的性能，能够并行运行多个神经网络，并在与Nano同样尺寸（70x45mm）的小巧外形中同时处理来自多个高分辨率传感器的数据。

作为NVIDIA软件架构方法的一部分，Jetson Xavier NX由NVIDIA JetPack SDK™ 提供支持。NVIDIA JetPack SDK™ 是一个完整的AI软件堆栈，可以运行现代复杂的AI网络，并用于深度学习的加速库以及计算机视觉、计算机图形、 多媒体等。

Jetson Xavier NX模块售价399美元，将于明年3月从NVIDIA分销渠道上市。

Jetson Xavier NX模块规格：

·  GPU：配备384个 NVIDIA CUDA core和48 个Tensor core的 NVIDIA Volta，外加2个NVDLA

·  CPU：6-core Carmel Arm 64位CPU, 6MB L2 + 4MB L3

·   视频：2x 4K30 编码和2x 4K60解码

·   摄像头：最多6个 CSI摄像头（通过虚拟通道最多36个），12路（3x4或6x2） MIPI CSI-2

·    内存：8GB 128位LPDDR4x；51.2GB/秒

·    连接：千兆以太网

·    OS支持：基于Linux的Ubuntu

·    模块尺寸：70x45mm

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关键词：英伟达AI超算

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