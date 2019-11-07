百度上线聊天社交App听筒

IT之家11月7日消息 近日，百度在安卓应用商店上线了一款聊天社交类App，开发者为百度在线网络技术（北京）有限公司，1.0.0版本更新时间为2019年11月6日。

应用介绍信息显示，听筒是一款针对年轻人的交友App，拥有匿名广场、地图找人与合拍铃等功能。用户可以匿名的形式发布动态，并能开启实时位置以及学校位置。合拍铃功能则为每晚9点匹配一个合拍的用户，限时24小时聊天。

同时，华为应用市场安卓应用分级显示，听筒应用分级为年满18周岁，应用大小则为17.1MB。