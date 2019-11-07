英特尔Icelake处理器运行《绝地求生》会崩溃，官方给出解决方案

IT之家11月7日消息 今天绝地求生在官微发文称，目前在装有英特尔Icelake CPU的电脑上运行PUBG时会发生游戏崩溃现象，并且官方给出了临时解决办法。此外，绝地求生还称目前正在努力解决该问题，望各位玩家见谅。

全文如下：

玩家们大家好，

目前在装有英特尔Icelake CPU的电脑上运行PUBG时会发生游戏崩溃现象，这里我们将可以暂时性回避该问题的处理方法分享给各位。

此外，目前我们正在努力解决该问题，望各位玩家见谅。

1.”此电脑”点击右键点击”属性”

2. “系统”页面点击进入“高级系统设置”

3. 在“高级系统设置”窗口进入“高级”并点击“环境变量”

4. 在“环境变量”窗口点击“系统变量”的“新建”按钮

5.在“变量名”和“变量值”各输入以下信息并点击“确定”按钮：

变量名：OPENSSL_ia32cap

变量值：~0x200000200000000

6.在“环境变量”窗口确认修改成功后点击“确定”按钮

如果该临时处理方法无法解决您的问题的话，请通过如下方法将发生该问题的电脑配置信息进行保存，并咨询PUBG客服中心寻求帮助。

【提供电脑配置信息的方法】

同时按下Windows键(键盘上Windows图标按键) + R

在「运行」窗口中输入DXDIAG并按下Enter﹝或点击确定﹞执行DirectX诊断工具。选择「保存所有信息」﹝将文档保存至桌面﹞

最后请将文件名为：DxDiag.txt以附件形式上传给PUBG客服中心

非常感谢。