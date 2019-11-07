内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

B站回应“UP主带粉丝薅垮店铺”：已封禁其站内账号，直到其妥善处理本次事件

2019-11-7 16:01:35来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月7日消息 今天下午，哔哩哔哩弹幕网（简称B站）微博做出回应，称收到大量用户反馈，站内用户“路人A-”（UID：755875）在看到天猫店家“果小云旗舰店”将26元4500克的脐橙误设置为4500斤的消息后，引导粉丝利用商家价格漏洞获利，造成了恶劣的社会影响。现在已封禁其站内账号，直至其妥善处理本次事件。B站也将监督其向店家郑重道歉，并协助其配合天猫平台处理此事。

下面是公告内容：

近日，我们收到大量用户反馈，站内用户“路人A-”（UID：755875）在看到天猫店家“果小云旗舰店”将26元4500克的脐橙误设置为4500斤的消息后，引导粉丝利用商家价格漏洞获利，造成了恶劣的社会影响。

事件发生后，我们第一时间联系了用户本人核实上述情况，用户本人承认其错误行为，并就此事深刻反省并道歉，承诺将努力弥补自己的错误。

我们认为该用户应为自己言行所造成的社会影响负责，因此将封禁其站内账号，直至其妥善处理本次事件。

我们也将监督其向店家郑重道歉，并协助其配合天猫平台处理此事。

据IT之家搜索查验，目前B站已经封禁了该站内用户“路人A-”。

 据天猫、淘宝官方发布消息，近期，果小云旗舰店因操作失误，把26元4500克的脐橙，设为了4500斤。消息传开后，店铺损失严重。在发现异常情况后，天猫淘宝已经第一时间把这家店“保护”起来，以避免更大损失。同时也和店主取得了联系。淘宝会在法律、规则允许的情况下，尽最大可能减少各方损失。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：薅羊毛直播B站

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有