B站回应“UP主带粉丝薅垮店铺”：已封禁其站内账号，直到其妥善处理本次事件

IT之家11月7日消息 今天下午，哔哩哔哩弹幕网（简称B站）微博做出回应，称收到大量用户反馈，站内用户“路人A-”（UID：755875）在看到天猫店家“果小云旗舰店”将26元4500克的脐橙误设置为4500斤的消息后，引导粉丝利用商家价格漏洞获利，造成了恶劣的社会影响。现在已封禁其站内账号，直至其妥善处理本次事件。B站也将监督其向店家郑重道歉，并协助其配合天猫平台处理此事。
下面是公告内容：
近日，我们收到大量用户反馈，站内用户“路人A-”（UID：755875）在看到天猫店家“果小云旗舰店”将26元4500克的脐橙误设置为4500斤的消息后，引导粉丝利用商家价格漏洞获利，造成了恶劣的社会影响。
事件发生后，我们第一时间联系了用户本人核实上述情况，用户本人承认其错误行为，并就此事深刻反省并道歉，承诺将努力弥补自己的错误。
我们认为该用户应为自己言行所造成的社会影响负责，因此将封禁其站内账号，直至其妥善处理本次事件。
我们也将监督其向店家郑重道歉，并协助其配合天猫平台处理此事。
据IT之家搜索查验，目前B站已经封禁了该站内用户“路人A-”。
据天猫、淘宝官方发布消息，近期，果小云旗舰店因操作失误，把26元4500克的脐橙，设为了4500斤。消息传开后，店铺损失严重。在发现异常情况后，天猫淘宝已经第一时间把这家店“保护”起来，以避免更大损失。同时也和店主取得了联系。淘宝会在法律、规则允许的情况下，尽最大可能减少各方损失。