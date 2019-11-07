《英雄联盟》S9四强数据总结：“血雨腥风”，分均人头数超过1

IT之家11月7日消息 《英雄联盟》S9半决赛已经在上周结束，此前Esports OneInc公布了半决赛比赛的关键数据，目前英雄联盟电竞经理人也公布了《英雄联盟》S9半决赛的详细数据。

队伍方面，最长时间比赛和最短时间比赛均为IG和FPX，时间分别为42分29秒和25分49秒。最多击杀为IG和FPX，击杀数为59；最少击杀为G2和SKT（T1），击杀数为18。官方表示，半决赛“血雨腥风”，分均爆发人头数超过1.0。

个人选手方面，此前已经公布具体数据，KDA最高为FPX辅助Crisp；最多击杀为FPX下路Lwx，击杀数据为30；最多助攻为FPX辅助Crisp，助攻数据为62。

英雄方面，潘森和阿卡丽100%ban率，共有元素女皇、荒漠屠夫、符文法师、虚空之女和逆羽五位英雄登场率（ban和选）达到100%。

趣味数据如下：