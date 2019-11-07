年轻人养生系列：泡脚艾灸加按摩，小米有品这些小家电值得买

现在的年轻人，兢兢业业敷面膜，战战兢兢熬夜玩儿手机，虽然嘴上说着我要每天吃早饭、我要每天早起、我要早睡。然而，这些美好的养生愿景，都化为泡影。喝最烈的酒，烫最渣的头，蹦最野的迪已经成为生活常态。



虽然有些年轻人已经开始出现脱发、发福、气色变差等情况，但是仅仅靠保温杯泡枸杞是不够的。好在小米杂货铺小米有品上有不少小家电，这些产品的出现，让年轻人养生有了更多新的选择。

蹦迪蹦累了，泡个jio吧：HITH智能足浴机器人S2尊享版

HITH智能组云机器人S2尊享版（以下简称HITH洗脚盆）作为一款泡脚神器看起来非常像电饭煲，当然，得益于它比较大的体积，HITH洗脚盆纵深达到35厘米，放下小腿是没啥问题的。

既然如此，小腿也能放下，自然也有对小腿按摩的功能，HITH洗脚盆支持松弛小腿、热风烘干、脚底揉捏、指压按摩等功能，让你足不出户就能享受到如同“大保健”般的真实足浴体验。

在小腿揉捏模式下，HITH洗脚盆支持12种小腿泰式揉捏按摩手法，除了小腿的按摩，足部的按摩同样是有非常多的机关，在HITH洗脚盆底有16个不锈钢按摩珠、4个可上下伸缩按摩柱、3种可调按摩模式，可实现真实的足底按摩体验。

HITH洗脚盆完成足浴后，内部包含热风烘干，可快速实现干脚。另外，在HITH洗脚盆中还包含前部冲浪按摩，简单的说，就是呲水，水柱可以直接冲击皮肤，这个样子被水呲着很舒服。

另外，HITH洗脚盆内部还支持智能温控、漏电保护、全触控操作、快速拆卸，如果有药浴需要，也可以将药盒吸附到HITH洗脚盆中。HITH智能足浴机器人S2尊享版售价为1999元，双11期间，小米有品售价为1599元，想对自己的jio好一点，可以关注一下。

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熬夜多了对眼睛不好，休息下眼睛吧：摩摩哒舒压眼部按摩器



老实说，各类的护眼仪就想N年前的背背佳一样，说是会对眼睛有好处，倒不如眼保健操来的舒服，摩摩哒舒压眼部按摩器就是一个模拟眼保健操过程的机器，虽然戴起来有些傻，但是远离手机，让它给你做个眼保健操也是极好的。

它的外观和一些VR眼睛差不多，中间掰一掰就能满足不同脑袋大小的人群使用，其内部有6个循环交替气囊，覆盖太阳穴、睛明穴、丝竹空穴，通过60Kpa气动力挤压揉捏，实现按摩效果。

除了气囊，摩摩哒舒压眼部按摩器内还有震动马达，每秒可实现多达160次的震动，持续揉压眼部11个穴位。另外，其内部还有发热材料，能是些快速40度恒温。三种按摩模式能针对不同人群需要进行眼部的按摩。

摩摩哒舒压眼部按摩器售价为399元，小米有品双11期间售价为279元。

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腰酸背疼老不好，试试艾灸，灸一灸：左点小艾智能艾灸盒



中医作为一项非常高深的学问已经融入了整个中国的发展史，这里包括传统的草药、正骨术、针灸、推拿、艾灸等。而艾灸也成为现阶段年轻人养生的一种方式。

目前，小米有品上架的左点小艾智能艾灸盒套装（以下简称艾灸盒），这款艾灸盒包含主机和20片艾饼。

用户可使用米家App控制艾灸盒的温度，同时无烟设计也能保证艾灸过程中不会熏黑家里的墙面、窗帘等软包。

艾灸盒共有五种艾灸模式，分别是舒适灸（100度-120度）、温灸（120度）、隔物灸（150度）、热灸（130度-170度）、常规灸（40度-170度）。五种温度模式可以分别针对经常熬夜者、长期伏案者、常用空调者、运动恢复者、涉水爱泳者使用。

另外，绑带设计让艾灸盒可以在身体不同位置进行艾灸，通过米家App也可以自由设定温度和时间。

目前，这款艾灸盒套装售价为298元，双11期间，小米有品价为278元，对艾灸有研究的用户可以考虑选购。

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