专访vivo李浩荣：与三星合作研发芯片， vivo深入到了前置定义阶段

11月7日下午，vivo联合三星在北京召开沟通会，介绍二者共同研发的双模5G AI处理器Exynos 980。在沟通会上，vivo副总裁周围表示：“Exynos 980是一款贴合消费者需求的芯片，其功能和设计全面面向5G和AI。”同时由于vivo投入人力与三星的联合开发，开发进度和效率提升，整体进度提前了2-3个月，使得搭载这款芯片的X30系列手机可以在年底面市。

沟通会后，针对vivo与三星这次的合作，三星半导体中国研究所所长/常务潘学宝和vivo芯片技术规划中心高级总监李浩荣接受了凤凰网科技在内多家媒体的采访。

vivo参与到芯片前置定义阶段

想必不少人都会有疑问，vivo在和三星的合作中究竟参与了多少？凤凰网科技也向李浩荣提出了这个问题。李浩荣表示：“此次vivo深入到芯片的前置定义阶段，与三星联合研发是从终端用户需求的角度出发。”

区别于此前的定制、订购，此次直接找芯片厂联合研发，vivo也提供了自己的诸多成熟算法和经验，提升高频使用场景下的用户体验。同时在此次合作中，vivo前后共投入了500多名专业研发工程师，历时10个月，将积累的超过400个功能特性无形资产补充到了三星平台，联合三星在硬件层面攻克了近100个技术问题。

合作研发的处理器更加面向消费者

由于国内5G网络建设很快，诸多厂商选择了可以更快让终端出货的高通解决方案，既使用骁龙旗舰芯片外挂X50基带，但这样带来的问题也很多，例如体积过大、功耗高、发热量大，并且不支持未来的SA组网5G。

此次vivo与三星芯片合作，就是看到了如今5G终端普遍存在的问题。“原来的合作模式是从B端到B端再到C端，而这次有一部分是从C端到B端再到B端。”李浩荣说到，简单理解一下就是vivo手握大量的终端消费者，从而在各种使用场景上有更充沛的用户需求数据，可以反馈到三星对芯片在设计阶段就进行针对优化。

谈及本次合作时，三星半导体中国研究所所长潘学宝表示，在用户需求方面，vivo提供了很多的帮助，并在5G、AI、拍照等方面提供了诸多经验支持。随后他补充道：“将继续保持和vivo的合作关系，未来持续更广泛、深入的合作。“