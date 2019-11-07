vivo三星联合研发Exynos 980亮相：双模5G手机X30将于12月上市

IT之家11月7日消息 今日下午，vivo在发布会上展示了与三星联合研发的Exynos 980，vivo称，双方联合研发时间近10个月、在硬件层面联合解决近100个技术问题。vivo同时宣布，搭载Exynos 980的双模5G手机X 30系列5G版将于12月上市。

据介绍，Exynos 980处理器是Exynos系列首款集成5G SoC的产品，同时支持NSA&SA两种组网模式，采用8纳米FinFET制程工艺，集成2颗2.2GHz Cortex-A77大核和4颗1.8GHz Cortex-A55小核，这也是全球首颗采用ARM最新A77架构的芯片，相比起A76在同频性能方面提升了20%。同时集成了旗舰GPU Mali-G76 MP5。

三星Exynos 980支持SA&NSA双模5G，在6GHz以下频段，实现最高2.55Gbps的数据通信；在4G通信环境下，最高可实现1.6Gbps的速度，4G-5G双连接下载速度最高可达3.55Gbps。同时这颗芯片内置高性能NPU，AI性能相比上一代提高约2.7倍，与骁龙855 Plus能力相当。

另外，三星Exynos 980搭载了最高可处理1.08亿像素图像的高性能ISP，可以支持1亿像素相机的输出，最大限度可以连接5个图像传感器，并同时驱动3个传感器。支持Wi-Fi 6和蓝牙5.0。在影像方面，vivo基于以往的相机开发经验，为Exynos 980平台贡献了100多个相机相关的功能特性，涉及算法、双摄、三摄系统通路设计等。

据悉，vivo在此次合作中前后共投入了500多名专业研发工程师，历时10个月，将积累的超过400个功能特性无形资产补充到了三星平台，联合三星在硬件层面攻克了近100个技术问题，与三星一起提前完成产品的联合设计研发。

vivo还宣布，今年12月搭载双模5G AI芯片Exynos 980的vivo X30系列手机将与消费者见面。