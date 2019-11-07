R星推出《荒野大镖客2》找漏洞悬赏活动，奖金最高10000美元

IT之家11月7日消息 《荒野大镖客：救赎2》PC版已在11月5日正式发行，首先登陆Rockstar和Epic游戏平台，Steam平台版本12月发售。现在，官方推出了《荒野大镖客：救赎2》和《荒野大镖客OL》的找漏洞悬赏活动，奖金最高10000美元。

据介绍，R星表示将在PS4、Xbox One和PC平台《荒野大镖客：救赎2》和《荒野大镖客OL》游戏中推出悬赏找漏洞的计划，悬赏的奖金最高10000美金。要想获得这笔奖金，你首选需要注册R星的个人赏金计划，按照相关要求进行提交。

在此之前，R星也为《GTA5》和《GTAOL》推出了悬赏找BUG的活动，现在正式将该活动扩展到了《荒野大镖客：救赎2》系列上。

据悉，《荒野大镖客：救赎2》（Red Dead Redemption 2）是一款由Grand Theft Auto V及Red Dead Redemption的制作团队所开发的一款沙盒第三人称游戏。《荒野大镖客：救赎2》的故事背景是1899年的美国西部。正值美国西部领土扩张末期，执法人员开始搜捕其余的亡命之徒。主角亚瑟所在的范德林帮由于前期行动失利而开始逃亡，后期帮派内部逐渐复杂化，而主角也需要做出自己的抉择。