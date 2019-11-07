故意恶意差评外卖吃白食，男子讹了251.5元被判9个月

IT之家11月7日消息 据乐清法院官方微信公众号消息，11月6日，乐清法院公开开庭审理被告人沈某寻衅滋事罪一案。

▲图自乐清法院

公诉机关指控，被告人沈某以不花钱吃到外卖为目的，多次以外卖商品中有头发或者送送错餐品为由要求商家退款，在商家拒绝退款时以给差评或者投诉等方式胁迫商家退款。期间，沈某使用两个手机号，多次更换外卖配送信息防止被商家认出。从2018年10月至11月期间，沈某以上述方式成功申请外卖退款13次，总共讹了251.5元。另外，沈某的这种行为还多次被商家认出系恶意退款而不予退款，或沈某自己出于害怕心理取消退款申请。

报道称，沈某，1997年1月出生，高中文化程度，户籍所在地浙江金华东阳市。本人前科累累，曾因犯交通肇事罪于2014年12月19日被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑九个月（系未成年人犯罪）；因犯诈骗罪于2017年11月30日被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，于2018年5月21日刑满释放。

法院经审理认为：被告人沈某多次强拿硬要他人财物，破坏社会秩序，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人沈某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，系累犯，应当从重处罚。被告人沈某归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。被告人沈某自愿认罪认罚，依法从宽处理。为维护社会正常秩序，打击犯罪，保护公民的合法权利不受侵犯，根据本案的具体犯罪事实、情节及被告人的悔罪表现，依法判决被告人沈某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；随案移送的被告人沈某犯罪所用的手机1部，予以没收。