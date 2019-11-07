IDC发布Q3中国5G手机市场报告：vivo排名第一，三星第二

10月31日，工信部宣布5G正式开启商用服务，三大运营商多档5G套餐价格也正式出炉，真正的5G时代正在一步步地走进。而在此之前，终端厂商们已经抢先推出了多款5G手机产品。IDC目前就发布了针对中国智能手机市场的跟踪报告，其中显示，截至今年9月，5G手机整体出货量约48.5万部。



根据IDC的数据，今年Q3，中国5G手机市场份额以品牌厂商的角度看，vivo以54.3%的份额占据第一位，其次为三星，占比为29.0%，华为占比为9.5%排第三，第四名小米为4.6%，中兴和中国移动分别以1.5%和1.1%排名第五和第六。

从价位角度来看，650美元以下的价格区间里基本被vivo、小米、中兴、中国移动等占据，700美元以上的价格区间里，vivo和三星则占据了大部分市场份额。

正如开头所说，10月31日，中国三大运营商都正式公布了自家的5G套餐，并于11月1日正式上线，这标志着我国将正式进入5G商用时代。

基于此，IDC在报告中还总结了未来5G商用落地的几个关键因素，分别是

上游产业链，特别是芯片产业链的支持；

网络建设与终端普及的匹配；

“杀手级”5G应用的出现；

5G资费和套餐的普惠。

综合上述报告中的数据统计，可以发现，中国5G智能手机市场已经做好了5G普及和商用落地的前期准备。5G资费和套餐正式推出，多款5G智能手机终端的上市，都迈出了5G商用落地的第一步。

特别是5G智能手机终端的上市，本身也离不开上游芯片产业链的支持。5G手机大带宽、高速率的网络吞吐下，如何解决功耗发热、成本高、技术难的问题，是需要智能手机终端厂商和芯片产业链深入合作、反复测试才能解决的。而当前市场上的5G智能手机既有高端旗舰，也有走量旗舰，已经能够满足5G商用落地初期的市场需求。这背后，显然是智能手机终端厂商和芯片产业链共同努力的结果。

以上述IDC统计数据中排名第一的vivo旗下的iQOO Pro 5G手机为例，这款手机采用的是高通的骁龙855 Plus移动平台+骁龙X50调制解调器的解决方案。IT之家小编此前在5G网络环境下实际体验、使用时，就可以发现其在提供10倍于4G网络速率的同时，也能够保持整体体验的稳定，发热和功耗都有很好的控制。

IT之家了解到，在这款手机的研发初期，vivo就和高通进行了深入的合作，例如在手机主板、天线、以及整机的联网测试等，高通提供的从射频元件到调制解调器的一条龙解决方案也为这款5G手机的快速稳定上市省去了不少问题。这是一个案例，这正是基于智能手机终端厂商和5G芯片解决方案供应商共同合作，才能获得的成熟5G智能手机终端表现。

当然，随着5G产业的发展，5G智能手机终端也需要满足更高的需求，5G终端厂商和芯片产业链的合作也必然持续而紧密，包括芯片解决方案的迭代，例如2020年，搭载高通第二代5G调制解调器骁龙X55的智能手机终端也将陆续上市，带来更好的5G网络连接性能表现，这些都需要智能手机厂商和芯片解决方案提供商更深入的合作研发、测试，在这个过程中共同推动5G终端产品不断丰富，5G产业不断壮大。

就眼下而言，我们可以预见，2020年我们将看到更多的5G智能手机上市，当消费者有更丰富多样的5G智能手机终端可选择，就可以推动5G智能手机市场的不断壮大，规模化带来成本以及资费的降低。当然这会需要一个过程。而智能手机和芯片供应链的合作，推出更多的终端设备，则是这个过程的第一步。