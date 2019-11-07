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微软HoloLens 2 MR头显今日发货，售价3500美元

2019-11-7 21:19:52来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月7日消息 根据The Verge的报道，微软的HoloLens 2混合现实头显今天发货，售价3500美元，现在正在向法国、德国、爱尔兰、新西兰、澳大利亚和英国等国家的预订客户运输。

HoloLens 2在可视角度、体积、重量等各方面进行了升级改进，可视角度较前代扩大了一倍，且机身材质使用了碳纤维，前后增加了护垫，提高佩戴的舒适性，官方售价为3500美元（约合人民币23489元）。

官方介绍：

HoloLens 2 提供舒适、身临其境的混合现实体验，采用业界领先的解决方案，可在几分钟内实现价值--所有这些都因 Microsoft 云和 AI 服务的可靠性、安全性和可扩展性而得到增强。

体验 Dynamics 365 和行业合作伙伴提供的解决方案，让您立即体验混合现实。

在外观设计上，HoloLens 2在原版HoloLens基础上取得了显著进步。机身由碳纤维制成，设计更加舒适，带有额外的衬垫。在内部，它由骁龙850处理器提供动力，具有更好的手部跟踪功能，并包含内置眼动追踪功能。然而，最大的变化之一是改进的视野，它解决了HoloLens 1代的最大痛点之一。微软表示它的视野增加了一倍以上，同时保持与原版相同的每角度47个像素的全息密度规格。

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关键词：微软HoloLens

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