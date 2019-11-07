AMD发布第三代线程撕裂者3960X/3970X：24核/32核，10699起

IT之家11月7日消息 今天晚上，AMD正式推出了第三代线程撕裂者，率先推出的是32核的AMD锐龙Threadripper 3970X和24核3960X。

AMD表示，32核的AMD锐龙Threadripper 3970X处理器和24核的锐龙Threadripper 3960X处理器都将于2019年11月25日在全球范围上市，专为满足应对苛刻工作负载的台式内容创建平台而打造为专业内容创建者、开发者以及发烧友带来突破性的性能表现，两款处理器的参数如下图所示。

据介绍，两款处理器均采用业界领先的7nm“Zen2”内核架构，拥有多达88条PCIe 4.0通道和140MB/144MB高速缓存，AMD还表示全新32核锐龙Threadripper 3970X处理器是HEDT市场上同时兼具顶级速度和极致性能的台式机处理器。

在发布第三代AMD 锐龙 Threadripper处理器的同时，AMD也推出了全新Socket sTRX4接口平台，优化了Threadripper的可扩展性。与第二代AMD 锐龙 Threadripper处理器相比，其芯片组提供的带宽增加了4倍。

价格方面，32核的AMD锐龙Threadripper 3970X处理器售价15,299元，24核的锐龙Threadripper 3960X售价10,699，2019年11月25日在全球范围上市。