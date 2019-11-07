《英雄联盟》“自走棋”云顶之弈S2：仿佛换了个游戏

IT之家11月7日消息 今日《英雄联盟》“自走棋”云顶之弈正式更新第二赛季，元素崛起。元素崛起会完全替换测试版期间的英雄，特质和职业。本赛季英雄将以元素而非种族的形式登场，不过规则不变。据了解，在第二赛季共有25个羁绊和51个棋子（英雄）。

职业方面共有12种，如下：

炼金师：（1）炼金师会穿过其他单位并且永不停止移动

刺客：（3-6）10%/20%的几率造成75%/150%的暴击伤害

大元素使：（1）大元素使在计算元素特质加成时按双倍计算

狂战士：（3-6）狂战士的攻击有40%/100%的几率对目标背后锥形区域造成伤害

召唤使：（3-6）增加召唤生物40%/100%的生命值和持续时间

德鲁伊：（2）德鲁伊获得每秒40点的生命回复

魔法师：（2-4）法师有50%/100%的几率在施放完技能后再施放一次

秘术：（2-4）为全体队伍增加60/140的魔法抗性

掠食者：（3）掠食者们的伤害会立刻击杀掉生命值低于20%的敌军

游侠：（2-4-6）游侠有30%/60%/100%的几率在接下来的3秒内攻速翻倍

守护神：（2-4-6）守护者们提升125%/275%/450%的护甲

剑士：（2-4-6）剑士的每次攻击有40%几率触发1/2/3次额外攻击，造成伤害并触发攻击特效

元素共有13种，如下：

水晶：（2-4）水晶英雄承受的单次伤害不会超过100/60点

沙漠：（2-4）削减敌方队伍50%/90%的护甲

雷霆：（2-4-6）雷霆英雄在暴击或受到暴击时对相邻敌方单位造成70/250/500点伤害

极地：（2-4-6）极地英雄的攻击有20%/40%/60%的几率对目标造成1.5秒的晕眩效果

地狱火：（3-6-9）地狱火英雄的技能在接下来的5秒内灼烧地面，对目标额外造成80%/175%/275%的魔法伤害

光：（3-6-9）光英雄死亡时，对其他光英雄造成25%最大生命值的治疗量，并提升他们10%/20%/35%的攻速

钢铁：（2-3-4）钢铁英雄在生命值低于50%时，在2/3/4秒内免疫伤害

山脉：（2）战斗开始时随机赋予一个友军1500点的护盾

海洋：（2-4-6）每4秒为队友回复10/25/40点法力值

剧毒：（3）造成伤害时增加被攻击目标50%的蓝耗

影：（2-4）在 影英雄/任意影英雄 造成击杀时，在5秒内提升 自身50%/全体影英雄100% 的伤害

云霄：（2-3-4）全体友军提升20%/30%/40%的闪避几率

森林：（3）战斗开始时随机复制一个森林英雄的镜像（包括装备）

此外还有元素使降临：

7费卡拉克丝，她存在于场上时计算元素特质加成按双倍计算。一局游戏共有10个拉克丝，各属于一个元素。一旦购买某一个拉克丝后，玩家在商店中看到的剩余拉克丝都是同一个元素。

元素女皇奇亚娜的元素与游戏元素对应，根据本局游戏的元素（火水土风）而改变她的元素，作为3费的刺客棋子，她是中期一个不错的伤害来源角色。