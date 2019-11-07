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AMD发布速龙3000G处理器：双核四线程，不锁频

2019-11-7 22:21:20来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月7日消息 今天晚上，除了新款线程撕裂者和锐龙R9 3950X之外，AMD还推出了首款不锁频的“Zen”架构速龙产品速龙3000G，官方称可以提供更高游戏帧数和更强的生产力表现，并为超频提供潜力，售价379元，11月19日上市。

参数方面，速龙3000G为双核四线程，主频3.5GHz，搭载Vega 3核显，TDP 35W。

相比老款的速龙200GE，速龙3000G的频率提高了300MHz，Vega 3核显的频率也增加了100MHz。

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关键词：AMD速龙

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