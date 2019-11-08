内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

苹果正式推送iOS 13.2.2/iPadOS 13.2.2更新：修复杀后台问题

2019-11-8 5:30:54来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月8日消息 在苹果近日推送了iOS 13.3/iPadOS 13.3开发者预览版Beta 1更新后，苹果正式推送了iOS 13.2.2/iPadOS 13.2.2正式版更新。本次更新包括了针对iPhone的错误修复和改进。

iOS和‌‌iPadOS‌‌13.2.2更新现已可在“设置”中获得，用户可转至设置>通用>软件更新进行下载安装。

此次更新解决了可能导致在后台运行的应用程序意外退出及导致后台应用程序的刷新频率比正常情况下更高的问题，除此之外还解决了iPhone在通话后可能存在的蜂窝服务丢失的问题。Apple的完整更新说明如下：

iOS 13.2.2包括针对您的iPhone的错误修复和改进。此更新：

• 修复了可能导致后台运行的App意外退出的问题

• 解决了iPhone在通话结束后可能暂时无蜂窝网络服务的问题

• 解决了蜂窝数据可能暂时不可用的问题

• 修复了导致Exchange帐户间S/MIME加密电子邮件的回复无法阅读的问题

• 解决了在Safari浏览器中使用Kerberos单点登录服务时可能提示认证的问题

• 解决了采用闪电接口供电的YubiKey配件可能出现充电中断的问题

‌iPadOS‌13.2.2更新说明与iOS一致，除蜂窝问题修复外。

如需了解 Apple 软件更新的安全性内容，请访问此网站：

https://support.apple.com/kb/HT201222

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iOS 13.2.2iPadOS 13.2.2iPhone

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有