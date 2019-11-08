苹果正式推送iOS 13.2.2/iPadOS 13.2.2更新：修复杀后台问题

IT之家11月8日消息 在苹果近日推送了iOS 13.3/iPadOS 13.3开发者预览版Beta 1更新后，苹果正式推送了iOS 13.2.2/iPadOS 13.2.2正式版更新。本次更新包括了针对iPhone的错误修复和改进。

iOS和‌‌iPadOS‌‌13.2.2更新现已可在“设置”中获得，用户可转至设置>通用>软件更新进行下载安装。

此次更新解决了可能导致在后台运行的应用程序意外退出及导致后台应用程序的刷新频率比正常情况下更高的问题，除此之外还解决了iPhone在通话后可能存在的蜂窝服务丢失的问题。Apple的完整更新说明如下：

iOS 13.2.2包括针对您的iPhone的错误修复和改进。此更新：

• 修复了可能导致后台运行的App意外退出的问题

• 解决了iPhone在通话结束后可能暂时无蜂窝网络服务的问题

• 解决了蜂窝数据可能暂时不可用的问题

• 修复了导致Exchange帐户间S/MIME加密电子邮件的回复无法阅读的问题

• 解决了在Safari浏览器中使用Kerberos单点登录服务时可能提示认证的问题

• 解决了采用闪电接口供电的YubiKey配件可能出现充电中断的问题

‌iPadOS‌13.2.2更新说明与iOS一致，除蜂窝问题修复外。

如需了解 Apple 软件更新的安全性内容，请访问此网站：

https://support.apple.com/kb/HT201222