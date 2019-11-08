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微软Windows 10 20H1系统磁盘清理新变：不会删除你的重要文件

2019-11-8 7:12:13来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月8日消息 磁盘清理是所有Windows系统版本的一部分，是集成到操作系统中的工具。磁盘清理允许用户删除临时文件，陈旧的和缓存的数据以释放存储空间。

Windows 10还附带了存储感知功能，这是直接在“设置”应用程序中内置的现代版的磁盘清理替代品，它通过删除临时文件来释放计算机上的空间，就像旧版的磁盘清理一样。

2018 Windows 10更新十月版（版本1809）对“磁盘清理”和“存储感知”程序进行了更改，可以清除“下载”文件夹中的文件。

在完成功能更新安装后希望运行磁盘清理的用户，也可以删除下载文件夹中的文件。默认情况下，不会选中“下载”文件夹条目，但是一些用户理所当然地进行全选，可能会最终删除该文件夹中存储的文件。

微软了解到用户可能会意外清理Downloads下载文件夹，在Windows 10 20H1更新中将还原此更改。Windows 10内部版本19018已经从“磁盘清理”和“存储检测”这两个工具中移除了“下载”文件夹。

从上面的屏幕截图中可以看到，微软在20H1预览版本中从磁盘清理中移除了Downloads文件夹条目，而运行2019 Windows 10更新五月版或更早版本的PC仍然可以选择。

正如我们在一开始所提到的，这一举措也是通过存储感知功能实现的。

微软在更新日志中指出：“基于反馈，我们决定从磁盘清理中移除下载文件夹。”

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关键词：Windows 10微软

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