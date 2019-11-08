微软Surface Pro X无法运行的应用程序列表公布

IT之家11月8日消息 10月初，微软宣布了新的Surface Pro X，这是一种运行Windows 10 ARM系统的设备。与其他Surface Pro设备不同，微软与高通合作创建了基于ARM的定制SQ1芯片组，为该设备提供核心支持。它还具有LTE网络连接性。尽管是最薄的Surface，Surface Pro X仍将通过13英寸超窄触摸屏提供出色的性能和视觉体验。你可以使用Surface Pro X键盘和Slim Pen手写笔将Surface Pro X转换为笔记本电脑。

Surface Pro X的主要限制之一是其应用程序支持。Surface Pro X不能安装尚未移植到ARM64的64位Win32应用程序。微软在Surface Pro X产品列表页面的脚注部分中提到了以下内容：

目前，Surface Pro X将不会安装尚未移植到ARM64的64位应用程序，某些游戏和CAD软件以及某些第三方驱动程序或防病毒软件。全新的64位应用程序需要使用ARM64。

访问Microsoft Store的普通消费者在购买设备之前可能也不清楚如何了解应用程序的安装和运行限制。例如，最近有报道称Dropbox应用程序无法在Surface Pro X上运行。对许多企业用户而言至关重要的Cisco AnyConnect客户端无法在Surface Pro X上运行。Windows传真和扫描无法在Surface Pro X上运行。这可能导致用户无法完成工作。经过一番研究，我们发现了微软关于Surface Pro X应用程序兼容性的以下内容。

应用程序在基于 ARM 的 Windows 10 电脑（如 Surface Pro X）上以不同的方式运行。以下限制包括： 硬件、游戏和应用的驱动程序仅适用于适用于基于 Windows 10 ARM 的电脑的硬件。有关详细信息，请咨询硬件制造商或开发驱动程序的组织。驱动程序是与硬件设备通信的软件程序，它们通常用于防病毒软件和反恶意软件、打印或 PDF 软件、辅助技术、CD 和 DVD 实用工具以及虚拟化软件。如果驱动程序不起作用，则依赖于它的应用或硬件将不起作用（至少不完全）。仅当设备所依赖的驱动程序内置于 Windows 10 或硬件开发人员为设备发布了 ARM64 驱动程序时，外围设备和设备才可用。 64 位（x64）应用不起作用。你将需要64位（ARM64）应用、32位（ARM32）应用或32位（x86）应用。你通常可以找到32位（x86）版本的应用，但某些应用开发人员仅提供64位（x64）应用。 某些游戏不起作用。如果游戏和应用使用的 OpenGL 版本大于1.1，或者它们依赖于不是针对基于 Windows 10 ARM 的电脑的 "防外观" 驱动程序，则游戏和应用将不起作用。请与您的游戏发行者联系，了解游戏是否正常工作。 自定义 Windows 体验的应用可能有问题。这包括一些输入法编辑器（Ime）、辅助技术和云存储应用。开发应用的组织确定其应用是否可在基于 Windows 10 ARM 的电脑上运行。 无法安装某些第三方防病毒软件。你将无法在基于 Windows 10 ARM 的电脑上安装某些第三方防病毒软件。但是，Windows 安全将帮助你保护 Windows 10 设备受支持的生命周期。 Windows 传真和扫描不可用。此功能在基于 Windows 10 ARM 的电脑上不可用。

今天，外媒在Reddit上发现了一个新的社区计划，该计划将列出Surface Pro X支持和不支持的应用程序列表。还可查阅此文档。

尽管微软声称开发人员必须重新编译其UWP和C++ Win32应用程序才能在Windows 10 ARM设备上原生运行，但开发人员在此过程中面临多个问题。我们认为，微软应该启动一个新的开发人员帮助计划。此外，微软应该与顶级应用程序开发人员合作，并使他们的应用程序与Surface Pro X兼容。如果你是开发人员，并且对将应用程序移植到Windows on ARM感兴趣，请查看此文档页面。