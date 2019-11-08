苹果iPhone 11 Pro Max DxO得分再输华为Mate 30 Pro，外媒：“What Deep Fusion？”

IT之家11月8日消息 知名相机评测网站DxOMark昨日正式公布了更新完Deep Fusion后的iPhone 11 Pro Max相机评分——117分，得分仍然不及华为Mate 30 Pro及小米CC9 Pro。对此也有外媒对这一结果感到惊讶：为何更新完Deep Fusion的iPhone 11 Pro Max评分仍不及华为Mate 30 Pro？

在DxO公布iPhone 11 Pro Max成绩后，外国知名科技媒体Android Authority通过推特发问：“What Deep Fusion？”。或许对更新了Deep Fusion之后iPhone 11 Pro Max仍然没有打败Mate 30 Pro感到意外。

不过Android Authority也表示这并不是苹果第一次输给华为：去年iPhone XS Max DxO得分是106分，同年发布的P20 Pro、Mate 20 Pro得分分别是109分和112分。

DxOMark表示，苹果iPhone 11 Pro Max相机拥有良好的细节保存以及宽广的动态范围、样张色彩鲜艳悦目、超大广角摄像头让图像视野更加广阔、近距变焦表现良好，缺点是远距变焦图像细节丢失。