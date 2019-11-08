35岁联想的喜与忧：PC份额全球居首，营收增速持续放缓

刚刚过完35岁生日的联想集团，发布了第二财季财报。



财报显示，联想第二财季营收135.2亿美元，同比增长1%；净利润2.02亿美元，同比增长20%。联想集团董事长兼CEO杨元庆对营收和利润的双增长给予肯定，称“联想的增长动能正持续加速”。

目前，联想营收已连续9个季度实现同比增长。不过，根据过往业绩，其营收增速从2018年Q1的19%后便持续放缓，直至此次的1%。

杨元庆在财报发布后的媒体沟通会上，对新浪科技等评价道，“造成上个季度的增长比前几个季度低的主要因素，来自宏观经济环境”。

可喜的是，环境因素并未影响它在PC领域的统治地位。该季度联想的PC全球市场份额达24.4%居首位，销量同比增速逾7%，创历史新高，这一数字高于大市3.5%。

PC全球居首，收入占比近八成

PC永远是联想的根基，其在三块主营业务中的收入占比高达78%。

财报显示，截至2019年9月30日前六个月，智能设备业务集团（包括个人电脑业务和移动业务）的收入为233.47亿美元，比去年同期增长了6%；税前利润11.49亿美元，同比增长45%。个人电脑业务收入202.87亿美元，同比增加8%，占同期总收入的78%。

杨元庆在接受采访时表示，PC依然是增长的动力，虽然受限于宏观环境和CPU的短缺，但市场需求仍然很高。

事实上，纵观全球PC市场大环境，英特尔CPU短缺和微软举措均对整体市场造成着持续影响：

坏消息是，英特尔CPU短缺已一年有余，英特尔在最新财报中承认“短缺影响了收入”，但有Gartner分析师透露，该现象将有所缓解。

好消息是，由于微软在2020年1月将撤回对Windows 7的支持，个人电脑需求的增长高于第三方的预期。此举鼓励了许多企业升级到Windows 10系统，正向推动了电脑的迭代进程。

很明显，微软的举动将直接促进联想的PC销量。

在今年8月份的财报媒体沟通会中，杨元庆就强调道，“Windows 10取代了Windows 7的进程，正在不断加快”。

此次他同样表示，“现在全球依然有1亿多台电脑运行在Windows7和以前的版本上，我们相信这些电脑会在近期被替换掉，所以这是比较乐观的地方”。

今年10月，市场研究公司Gartner的一份报告显示，全球PC出货量攀升至6800万台，其中联想在全球市场中占有近24.7%的份额，扩大了其较之于美国竞争对手惠普公司的领先地位，后者份额为22.4%。

IDC数据与Gartner稍有偏差，联想在全球PC市场份额为24.4%，依然领先惠普。值得一提的是，在细分品类中，联想产品的增长率要高于大市，其中工作站为15.9%、轻薄本为15.3%。

在谈及PC市场前景时，杨元庆表现的十分乐观：依然看好。

在他看来，PC虽然是单位数的增长，但它是创造信息的创作性工具，“未来只要世界充满创造力，PC就不会被取代”。

手机业务破局，规避“刺刀见红”市场

此前一直被人诟病的移动业务，已连续四个季度实现盈利。

财报显示，移动业务的税前利润同比高出1.6亿美元，截至9月30日六个月，移动业务收入30.12亿美元，同比下降7%至30.12亿美元。

实际上，此前联想对移动业务采用了聚焦专注策略。简言之就是规避激烈竞争市场，在具有盈利增长潜力的国家进行投资，此举导致了经营规模的缩小，这或许是收入下降的主因。

“我作为CEO，要给投资人一个交代。他们很看中手机业务能不能扭亏为盈，我们在4个季度前就实现了，且每个季度都要更好”，杨元庆坦言，如果追求盈利，就要将不盈利的市场放在次要位置上。

因此，亚太甚至全球的新兴市场并非联想的重点发展领域。“那里的市场竞争是‘刺刀见红’，基本上都在打价格战，所以那里不是我们发展的重点”。

实际上，联想的移动业务正持续在全球范围内大规模降低费用，在过去四个季度中，几乎每个季度的费用均同比减少1亿美元以上，因此才保证了业绩的达成。

不过在5G浪潮下，联想在发力B端的同时，依然需要靠移动业务打通C端市场，所以保证业绩、关注盈利显然不是最终目标。

杨元庆直言，“从现在开始，我们就要在保证盈利的前提下，更加关注盈利性增长”。

欧洲是联想选中的下一个战场，移动业务在那里可能会实现盈利。

值得一提的是，一直以来，欧洲市场都是华为的战略要地，这或许会导致联想与华为，两家中国企业就移动业务的直接竞争。

数据中心疲软，收入下降但亏损收窄

与PC、移动业务相比，数据中心业务则略显疲软。

财报显示，报告期六个月内，数据中心业务收入为26.87亿美元，占总收入10%，同比下降15%。数据中心业务亏损1.03亿美元，同比收窄2000万美元。

财报称，数据中心业务面对的主要挑战在于超大规模领域，当中的商品售价调整为平均售价带来负面影响，此外其超大规模数据中心客户需求疲弱是另一个负面因素。

不过该业务在本季财报中也并非没有亮点。从业绩上看，数据中心在中国取得了较好表现。财报显示，本季度数据中心中国业务整体营收同比增长19%，非超大规模数据中心业务实现了同比47%的增长。

“我们更看重的是非超大规模数据中心业务的增长”，联想集团高级副总裁兼数据中心业务集团中国区总裁童夫尧在接受采访时称，其不仅代表了联想的核心竞争力，同时还帮助联想获得了更多客户。

杨元庆同样表示，对这块业务的增长，他抱有更大的期待。