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苹果发行22亿美元绿色债券，加速降低碳排放量

2019-11-8 8:24:13来源：凤凰科技作者：-责编：懒猫评论：

11月8日消息，苹果今日额外发行了22亿美元的绿色债券，截止目前，苹果绿色债券发行总额达到47亿美元。

据了解，新的债券募集金额将侧重于减少苹果运营和整个产品生命周期中的碳排放的全球行动。

2016年2月，苹果发行了第一只绿色债券。它也是第一笔由美国科技公司发行的绿色债券，价值15亿美元。2017年6月，美国政府宣布打算退出《巴黎协定》后，苹果发行了第二笔绿色债券，这次发行的金额为10亿美元。

其中包括苹果公司创建的能够覆盖其全部电力负荷的项目。

苹果公司的绿色债券支持环境研究和创新领域，项目包括日本的太阳能屋顶，俄勒冈州的含水层存储以及由100%再生铝制成的定制合金的创建，现在可在最新的MacBook Air和Mac mini中找到这种合金。

在苹果自家产品中，也使用了大量回收材料。例如最新iPhone的Taptic Engine中100%使用的是回收的稀土。苹果正在为拆卸机器人Daisy开发新技术，并在材料回收实验室改进传统回收方法。

苹果公司环境、政策和社会倡议副总裁丽莎·杰克逊(Lisa Jackson)表示：

“苹果正在向100%使用可再生能源转型。通过发行额外的22亿美元绿色债券，我们将加速降低碳排放量的覆盖范围超越自身供应链。苹果的进步证明，企业不必在环保和盈利之间做出选择。”

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关键词：苹果

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