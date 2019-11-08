微软HoloLens 2国行版正式发售：价格27388元，可线上线下购买

IT之家11月8日消息 微软官方今天宣布，HoloLens 2已经正式面向中国大陆地区市场发货，中国地区的设备定价为人民币27,388元，HoloLens 2 面向中国大陆地区用户提供两年质量保证承诺。

与第一代HoloLens销售模式相比，新一代HoloLens 2发售时中国大陆地区将在原有微软中国官方商城的线上模式基础上，新增线下销售模式。HoloLens 2线下销售将分为二级销售模式：

中国地区总经销商：联强国际贸易（中国）有限公司和英迈电子商贸（上海）有限公司

中国地区转售商：翰林汇信息产业股份有限公司和黑龙江拓盟科技有限公司

HoloLens 2全球业务合作伙伴DMP：Unity优美缔软件（上海）有限公司

即日起，你可以通过与以上销售渠道进行接洽，了解HoloLens 2的采购及供货信息。如果你之前已经通过微软服务热线400-805-6783进行了HoloLens 2的预售登记，微软的客户服务专员将通过您留下的电话联系方式与你沟通，确认采购细节之后协调设备交货日期。

HoloLens 2在可视角度、体积、重量等各方面进行了升级改进，可视角度较前代扩大了一倍，且机身材质使用了碳纤维，前后增加了护垫，提高佩戴的舒适性，美国售价3500美元。

点击访问：微软中国官方商城

官方介绍：



HoloLens 2 提供舒适、身临其境的混合现实体验，采用业界领先的解决方案，可在几分钟内实现价值--所有这些都因 Microsoft 云和 AI 服务的可靠性、安全性和可扩展性而得到增强。

体验 Dynamics 365 和行业合作伙伴提供的解决方案，让您立即体验混合现实。

在外观设计上，HoloLens 2在原版HoloLens基础上取得了显著进步。机身由碳纤维制成，设计更加舒适，带有额外的衬垫。在内部，它由骁龙850处理器提供动力，具有更好的手部跟踪功能，并包含内置眼动追踪功能。然而，最大的变化之一是改进的视野，它解决了HoloLens 1代的最大痛点之一。微软表示它的视野增加了一倍以上，同时保持与原版相同的每角度47个像素的全息密度规格。