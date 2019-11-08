腾讯任天堂Switch官博发声：国行Switch工作积极筹备中

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月8日消息 继早前任天堂Switch国行天猫官方旗舰店上线后，腾讯任天堂Switch官微今日发声表示国行版任天堂Switch的相关工作正在筹备中。
、
值得注意的是这也是距腾讯Nintendo Switch官微上一次发博3个月后的首次发声，结合之前腾讯方面发布的诸多关于Switch的岗位及广东省有关部门通过腾讯科技的Switch Lite游戏机《新超级马力欧兄弟U豪华版（体验版）》的消息来看，腾讯国行版Switch也许真的不远了。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有