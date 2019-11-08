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腾讯任天堂Switch官博发声：国行Switch工作积极筹备中

2019-11-8 12:25:47来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月8日消息 继早前任天堂Switch国行天猫官方旗舰店上线后，腾讯任天堂Switch官微今日发声表示国行版任天堂Switch的相关工作正在筹备中。

值得注意的是这也是距腾讯Nintendo Switch官微上一次发博3个月后的首次发声，结合之前腾讯方面发布的诸多关于Switch的岗位及广东省有关部门通过腾讯科技的Switch Lite游戏机《新超级马力欧兄弟U豪华版（体验版）》的消息来看，腾讯国行版Switch也许真的不远了。

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关键词：腾讯任天堂Switch

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