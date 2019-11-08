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华为Mate 30系列好消息“剧透”：苏宁易购双十一嗨爆夜10日开启

2019-11-8 13:35:16来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月8日消息 一年一度的双十一购物狂欢夜大幕将启，华为Mate 30系列手机联合苏宁易购“搞事情”。11月10日晚间华为将和苏宁易购共同开启1111嗨爆夜的序幕。

据官方介绍，在苏宁易购1111嗨爆夜上除了有诸多爱豆到场同庆外更有众多华为Mate 30系列好礼相送。

华为Mate30系列5G版已于11月1日正式开售。搭载华为首款旗舰5G SoC芯片麒麟990 5G，拥有大小三核NPU，采用达芬奇创新架构，AI算力全面提升；此外，麒麟990 5G同时支持SA及NSA 5G双模，适配国内三大运营商的5G/4G/3G/2G频段。

外观方面，华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏，屏幕弯曲角度达88度。内置3D深度相机，环境光和接近传感器以及前置摄像头，还有一个手势传感器，采用磁悬发声取代了常规的听筒。

华为取消了Mate30 Pro侧边音量键、只保留一个狭长的电源键，机身显得非常简约；滑动侧边缘即可完成音量调节等操作，并带有震动反馈。此外，这两款手机都支持屏下指纹技术。

摄像方面，华为Mate 30后置超感光徕卡三摄，分别是1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机，支持3倍光学变焦，2.5cm微距拍摄，支持OIS+AIS双重防抖。

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关键词：华为Mate 30Pro 5G

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