内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

武极游戏主机促销：“双11”前11名下单抢主机半价

2019-11-8 14:06:28来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月8日消息 今日据武极游戏主机官方了解到，“双11”当天全店主机前11名下单抢主机半价，12-50名888元现金红包，51-100名500元现金红包；此外，双十一主机全场白条3期免息。

武极新i5 9400F主机，机箱尺寸为460mm×410mm×195mm，USB 3.0接口为前1后4，USB 2.0接口为前1后2。风扇位数量方面，前置12cm*3、顶置12cm*2、后置12cm*1。

硬件方面，采用英特尔酷睿i5 9400F处理器，显卡为微星GTX 1660 6G；内存为美光8G（DDR4 2666），硬盘为256GB（M.2 SSD）。此外，还带有酷冷至尊暴雪T20双铜管塔式散热和400W电源等。价格方面，双11到手价为3299元。

京东武极 新i5 9400F/微星GTX1660 游戏DIY组装机3299元直达链接

武极剑星游戏主机机箱尺寸为512mm×460mm×220mm，USB 3.0接口为前1后4，USB 2.0接口为前2后2。风扇位置共有6个，前置12cm*3、顶置12cm*2、后置12cm*1。

硬件方面，搭载英特尔酷睿i7 9700F处理器，华硕GTX 1660 6G显卡。内存为美光8G（DDR4 2666），硬盘为256GB（M.2 SSD）。还带有九州风神冰凌mini旗舰版风冷和鑫谷400W电源。双11到手价为4488元。

京东武极i7 9700F/华硕GTX1660游戏电脑主机4488元直达链接

• 京东京享红包，每天领3次：点此领取

• 京东双11预售会场：点此前往

• 京东双11超级百亿补贴主会场：点此前往

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：武极主机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有