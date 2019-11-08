武极游戏主机促销：“双11”前11名下单抢主机半价

IT之家11月8日消息 今日据武极游戏主机官方了解到，“双11”当天全店主机前11名下单抢主机半价，12-50名888元现金红包，51-100名500元现金红包；此外，双十一主机全场白条3期免息。

武极新i5 9400F主机，机箱尺寸为460mm×410mm×195mm，USB 3.0接口为前1后4，USB 2.0接口为前1后2。风扇位数量方面，前置12cm*3、顶置12cm*2、后置12cm*1。

硬件方面，采用英特尔酷睿i5 9400F处理器，显卡为微星GTX 1660 6G；内存为美光8G（DDR4 2666），硬盘为256GB（M.2 SSD）。此外，还带有酷冷至尊暴雪T20双铜管塔式散热和400W电源等。价格方面，双11到手价为3299元。

武极剑星游戏主机机箱尺寸为512mm×460mm×220mm，USB 3.0接口为前1后4，USB 2.0接口为前2后2。风扇位置共有6个，前置12cm*3、顶置12cm*2、后置12cm*1。

硬件方面，搭载英特尔酷睿i7 9700F处理器，华硕GTX 1660 6G显卡。内存为美光8G（DDR4 2666），硬盘为256GB（M.2 SSD）。还带有九州风神冰凌mini旗舰版风冷和鑫谷400W电源。双11到手价为4488元。

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