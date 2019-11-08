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《英雄联盟》IG“锦鲤”，两届世界赛冠军上单Duke宣布离队

2019-11-8 15:13:04来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月8日消息 昨日晚间，《英雄联盟》中国LPL赛区的IG战队上单Duke宣布，将离开IG战队。

据了解，Duke原名李浩成，在《英雄联盟》里担任上单位置；进攻型上单和功能性上单都能驾驭，曾经两次获得英雄联盟全球总决赛冠军（SKT-S6全球总决赛、IG-S8全球总决赛）。

以下为Duke回复全文：

大家好我是IG的Duke。

2019年马上要过去了我们的赛季也结束了，虽然去年我们取得了非常好的成绩，但是今年的成绩不论是队伍和对我个人来说都不是很理想很理想

今年的S9没能上场也留下了很多遗憾。

我来到IG已经过了三年。当初来的时候我很担心我能不能适应好，但是非常庆幸并且感谢我们IG的工作人员和老板的帮助使我在中国生活的非常舒适。

然后我非常想感谢支持IG，支持我的粉丝们。因为我中文不太好没能经常发微博，但是每次打开微博能看到粉丝们的鼓励，这些鼓励是让我持续打职业的一种动力。

很抱歉我没能一一回复你们。

这个赛季结束了虽然我马上要离开IG了，我在IG过的非常幸福，我在心里一直会记着这三年的美好时光。

不管以后我在哪里希望大家多支持IG，支持我。祝大家幸福，谢谢！

IG战队官方也表示，感谢三年来Duke为iG做出的贡献和努力，一起共度的时光是最宝贵的财富。希望Duke今后一切顺利，献上最好的祝福。

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关键词：英雄联盟LOL游戏IG

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