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三星Galaxy A71 5G曝光：或搭载A77架构Exynos 980处理器

2019-11-8 16:22:02来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月8日消息 三星虽然在中国手机市场目前表现不佳，但显然还没有到要放弃的地步，三星最近透露，希望推动中国5G市场的增长，三星W20 5G高端折叠5G手机将很快在中国上市，但三星还需要提供大众负担得起的5G智能手机，该机很有可能就是刚刚曝光的三星Galaxy A71 5G。

据外媒sammobile报道，三星正在开发型号为SM-A7160和Galaxy设备，拥有128GB存储空间。国际版Galaxy A71的型号是SM-A715F，按照三星为智能手机5G版本分配型号的通常做法，SM-A716B应该就是Galaxy A71 5G。并且，考虑到Galaxy Note 10+ 5G在全球市场上的型号为SM-N976B，在中国市场上的型号为SM-N9760，因此，SM-A7160应该就是在中国市场上销售的Galaxy A71 5G。

无论它是否在中国以外的市场上市，SM-A7160可能都是三星第一款采用Exynos 980处理器的手机，三星目前为其5G智能手机使用骁龙855和Exynos 9825芯片组，但为了降低成本，三星刚刚推出了为中端5G手机准备的Exynos 980处理器，这款处理器也是昨天在中国首发的。

Exynos 980将在vivo X 30系列5G版手机上首发，这是一款8纳米八核芯片，带有两个Cortex-A77内核，六个Cortex-A55内核和Mali-G76 GPU。与需要单独的5G调制解调器的Exynos 9825相比，它具有集成的5G调制解调器，可以帮助降低功耗。Exynos 980还支持新的Wi-Fi 6标准，该标准目前是三星旗舰智能手机所独有的，还具有其他出色功能，例如HDR10 +视频解码和对108MP摄像头传感器的支持。

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关键词：三星Galaxy A71

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