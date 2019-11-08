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一夜之间，美国大量手机用户收到神秘短信：却是来自于2019情人节

2019-11-8 17:44:23来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月8日消息 美国有成千上万的用户反馈，他们昨晚从朋友和家人那里收到了与当前上下文无关的短信。美国运营商T-Mobile告诉媒体，这是第三方供应商的错。

这些短信可能是最初在2019情人节前后发送的，但奇怪地是被推迟到了昨晚。

事实证明，这些短信似乎都是在过去的情人节发送的，使得整个事件更加离奇。

但是，好消息是这并不是黑客操纵的。根据缅因州FM广播电台92 Moose的帖子，运营商U.S. Cellular确认，鬼影短信是电信基础设施故障造成的，特别是对“跨运营商消息传递系统”的干扰。

根据运营商Sprint十月份的新闻稿，还涉及到AT＆T，T-Mobile和Verizon，“跨运营商消息传递计划”将通过制定新的消息传递标准来“向消费者和企业提供下一代消息传递”，将于2020年推出。

更新要点是发送照片和视频时改善运营商之间的群聊系统，此前不同设备之间发送表情等信息显示的并不一样。

不过这次事故的具体原因并未明确，穿越时空的短信也给人们的生活造成了困扰。

有女生发帖表示，收到了自己男朋友的短信，但对方说并没有发送过，都是一些看起来很奇怪的文字，即使对方就躺在身边。

还有的恋人已经分手却收到了暧昧的内容，造成了尴尬的误会。

还有网友收到了朋友在9个月之前发送的短信，但这位朋友此前已经去世了。

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关键词：短信情人节

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