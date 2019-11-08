新华网锐评：恶意“薅羊毛”，该管管了！

IT之家11月8日消息 今晚，针对UP主号召粉丝薅垮店铺事件，新华网发布评论，【恶意“薅羊毛”，该管管了！】

近日，一B站UP主利用果农在淘宝店操作失误，号召大量粉丝26元买4500斤水果“薅羊毛”致果农关店引发网友热议。此次事件并非个例，受“有便宜就去占”的心理驱使，有些“羊毛党”恶意“薅羊毛”占便宜，毫无良善之心，破坏市场秩序！保护商家和消费者的合法权益，维护健康市场秩序，有关部门需要与时俱进推出新的管理规定，平台也要提高对恶意“薅羊毛”行为的防范和识别技术，共同维护风朗气清的网络空间。

11月7日，哔哩哔哩弹幕网（简称B站）微博做出回应，称收到大量用户反馈，站内用户“路人A-”（UID：755875）在看到天猫店家“果小云旗舰店”将26元4500克的脐橙误设置为4500斤的消息后，引导粉丝利用商家价格漏洞获利，造成了恶劣的社会影响。现在已封禁其站内账号，直至其妥善处理本次事件。B站也将监督其向店家郑重道歉，并协助其配合天猫平台处理此事。

此前天猫、淘宝官方发布消息，近期，果小云旗舰店因操作失误，把26元4500克的脐橙，设为了4500斤。消息传开后，店铺损失严重。在发现异常情况后，天猫淘宝已经第一时间把这家店“保护”起来，以避免更大损失。同时也和店主取得了联系。淘宝会在法律、规则允许的情况下，尽最大可能减少各方损失。

目前，天猫网店“果小云旗舰店”已重新开放，并发文感谢大家关心。