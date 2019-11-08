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京东小米大牌日：Note 8 Pro直降100，K20 Pro最高省400元

2019-11-8 22:03:15来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月8日消息 据京东商城了解到，目前已经开启小米大牌日，全场最高可省2000元，部分产品6期白条免息。其中Note 8 Pro直降100，K20 Pro最高省400元。

据了解，Redmi Note 8 Pro搭载Helio G90T处理器，内置4500mAh电池，配备Type-C接口与3.5mm耳机孔，支持18W快充、多功能NFC以及红外遥控。屏幕方面，Redmi Note 8 Pro采用了3D四曲面玻璃机身，拥有6.53英寸的屏幕，分辨率为2340×1080，德国莱茵TÜV护眼认证。

相机方面，Redmi Note 8 Pro前置2000万像素摄像头，配备6400万四摄，主摄为三星GW1传感器。三星GW1采用1/1.7英寸超大底感光元件，相比4800大了34%，支持像素四合一技术、像素隔离ISOCELL PLUS技术和智能ISO技术等。

价格方面，目前6GB内存版本直降100元，6+64GB到手价1299元、6+128GB到手价1499元。

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除了Note 8 Pro，红米的Redmi K20 Pro 8GB+256GB版本可以优惠400元，到手价为2299元。

Redmi K20 Pro采用6.39英寸极界全面屏，91.9%的高屏占比，2.1mm的极窄边框；硬件上，搭载高通骁龙855处理器。后置三摄，采用索尼4800万主摄，800万人像镜头，1300万防畸变超广角，智能识别场景；前置2000万弹出相机，大广角全景合影；更有手持超级夜景，960帧慢动作等功能。使用4000mAh大电量+AI智能省电，采用27W快充等。

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