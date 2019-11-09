女用户送修iPhone被苹果员工窃取私密照片

IT之家11月9日消息 据mashable消息，Facebook用户Gloria Fuentes在周三发文怒斥位于美国加州贝克斯菲尔德的山谷广场购物中心Apple Store的苹果员工窃取自己送修iPhone中的私密照片。

Gloria Fuentes表示，修完手机回家之后在自己的短信中发现一条向未知联系人发送的短信，附上的信息是“我为我男友拍的一张非常私人的照片。”Gloria Fuentes指出，这张照片是很早之前拍摄的，差不多有一年多了，这就意味着维修手机的苹果员工最起码“在我的相册中翻了好久才能找到”，这张照片还显示了地理位置，也就是说Gloria Fuentes的家庭住址也被窃取照片的苹果员工知道了。随后Gloria Fuentes当面质问Apple Store的涉事员工及店面经理，该员工承认短信是发给他自己的手机的，但他表示不知道这是怎么回事。

在一份苹果发给Mashable的声明中，苹果发言人表示，“我们非常感谢这位客户让我们发现了到这一令人担忧的情况。事发后我们立即展开了一项内部调查，并确定这名员工的行为远远超出了我们的隐私准则。他已经被我们开除了。”

贝克斯菲尔德警局也证实，事情还在进一步调查中。需要注意的是，Gloria Fuentes在进店修iPhone前，曾把手机中的所有涉及财务信息及隐私的软件信息等删除，但由于时间关系照片没有删除，因为“手机中有超过5000张照片”，目前事情还在进一步处理中。