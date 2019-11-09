石头扫地机器人T6悬崖检测及障碍翻越功能体验：这都不会掉？这也能过去？

生活中一些传统的习惯，正在被科技的发展而改变。有句话说得好：“懒人改变世界”，当今世面上出现了各种各样为方便人们生活的机器人，而家用扫地机器人就是其中之一。自打它的诞生，就很大程度上解决了人们打扫卫生的问题。在国内市场，提到扫地机器人就不得不提“石头”这个品牌，凭借着代工生产了几款米家扫地机器人，石头科技一举成为了家用扫地机器人市场上的一匹黑马。

前不久石头发布了“石头扫地机器人T6”，自从这个小家伙到了IT之家，月生就时不时听到同事马卡和汐元在小黑屋里发出奇怪的声音，甚至每次从小黑屋里出来都面带微笑。当时月生还不知道发生了什么，后来实在是按捺不住自己的好奇心，趁他俩不在的时候，偷偷溜进小黑屋想一探究竟。原来小黑屋里藏的是它！

不错，正是图中妹子腿边的“石头扫地机器人T6”。

关于石头扫地机器人T6，IT之家已经进行过深度评测，大家如果感兴趣的话不妨点击文末的“相关阅读”进行查看。

众所周知，扫地机器人可以帮我们清扫难以清理的犄角旮旯处的垃圾，对于轻薄的浮尘有着不错的清扫效果，且具有自动避障的功能。理论上不同品牌的扫地机器人功能都差不多，就看各大厂商谁家的硬件更灵敏，软件更智能了。月生记得自己前几年曾看到过有人在网上发帖说自己家的扫地机器人从阁楼的楼梯处摔了下来，或是卡死在电源线上。而月生又是头一次看到扫地机器人，就很好奇眼前的这个黑色小家伙的表现怎么样。

话不多说，反正马卡和汐元也不在，月生开始捣鼓起来。石头扫地机器人T6通过“米家”App进行控制，在一顿折腾后，月生终于将扫地机器人和手机连接配置完成，并把它放在小黑屋的桌子上。

打开开关，开始清扫。伴随着一阵语音提示，石头扫地机器人T6自转一圈儿后，开始在桌子上移动起来，为了以防万一，月生还是在桌子旁边跟着它，免得真一不小心掉下来摔了。结果事实证明，月生的担心是多余的，石头扫地机器人T6在桌子上转了好几圈儿，都没有从桌子上摔落下来。

▲悬崖跌落测试

▲在作死的边缘疯狂试探

另一个扫地机器人可能遇到的问题：卡在电源线上，月生也进行了测试，石头扫地机器人T6完美通过。

▲障碍翻越测试1

月生尝试加大难度，将石头扫地机器人T6放在小黑屋外，尝试让它翻越更高的电源线障碍。这回月生本以为它会卡在中间，结果石头扫地机器人T6依旧能够顺利通过。

▲障碍翻越测试2

总体看来，在悬崖防跌落和障碍翻越方面，石头扫地机器人T6取得了不错的表现，月生本来想看它翻车，结果居然完成了我给它的挑战。这样走心的设计，很大程度上解决了用户可能会遇到的、也是扫地机器人很致命的两大问题。

正当月生还想进一步为难它的时候，马卡和汐元进屋了，月生赶紧物归原位，装作什么也没有发生。后续的挑战，改天再为它安排吧。你有没有什么好的想法想“为难”它一下呢？

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