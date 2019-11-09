外媒评世界上最酷的手机：4年卖1.3亿部，独特设计征服众人

IT之家11月9日消息 外媒PhoneArena近日撰文评选世界上最酷的手机，他们认为摩托罗拉RAZR V3凭借出色的外观设计完全可以被称为过去世界上最酷的手机。

作为摩托罗拉RAZR系列的第一款手机，摩托罗拉RAZR V3是当时最热门的手机之一。从2004年发布再到4年后停产，这部手机全球累计卖出了1.3亿部。要知道2004年智能手机才刚刚诞生且外观设计臃肿，主要是为需要在旅途中发送电子邮件的商务人士而设计。

在当时，摩托罗拉RAZR V3凭借其0.54英寸的厚度吸引了众人的目光，它也是当时世界上最薄的手机。同时V3的机身由铝和镁等金属制成，采用翻盖设计使得手机易于握持，可播放MP3，超薄键盘采用蓝色背景光设计。这也让摩托罗拉RAZR V3的价格并不便宜：发售价格高达500美元。高昂的售价也导致这款手机在发售初期一般会由有钱人和名人所持有，这也无形中吸引了消费者的注意。后来由于价格下跌，RAZR V3出货量达到数成百上千万台。

配置方面，摩托罗拉V3内置由30万像素CMOS摄像头，支持4倍数码变焦，拍照模式可选择160×120像素、320×240像素、640×480像素三种模式，拥有5MB机身内存，可存储300个的电话号码，支持蓝牙，内置WAP 2.0网络浏览器。

根据最新消息显示摩托罗拉将在11月13日正式发布自家新款可折叠Android手机，而这部可折叠手机的设计灵感正是来源于最帅的摩托罗拉RAZR V3。对于RAZR可折叠手机，外媒认为摩托罗拉发布RAZR可折叠手机更像是一种象征，它可被用来提醒人们摩托罗拉仍然存在且仍可造出很棒的设备。不过需要注意的是，情怀显然不足以让众人为这款手机买单。