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realme X2 Pro双11限时优惠：到手价2699元+送耳机+12期免息

2019-11-9 10:31:34来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月9日消息 双11将至，各家都在推出优惠活动。现在realme X2/Pro推出双11优惠活动，其中realme X2双11限时优惠300元，到手价1499元，双11全程保价（10月18日到11月11日）；realme X2 Pro限时优惠200元，到手价2699元，另外还赠送realme原装耳机（送完即止），双11当天还有12期免息活动。

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realme X2 Pro

realme X2 Pro采用90Hz流体屏，为6.5英寸三星Super AMOLED屏幕，分辨率为2400×1080，通过德国莱茵全局护眼认证，采用全新E3发光材料，支持硬件级DC调光2.0、DCI-P3色域显示以及HDR10+官方认证，搭载汇顶新一代G3.0光感屏下指纹模组。

配置方面，realme X2 Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备UFS 3.0闪存，内置4000mAh电池，支持50W超级快充。

相机方面，realme X2 Pro搭载6400万主摄+广角+长焦+人像四摄，包括三星GW1 6400万像素CMOS主摄、1300万像素的长焦摄像头、800万像素超广角摄像头和200万艺术风格人像镜头。

realme X2

realme X2采用了6.4英寸Super AMOLED水滴屏，COF封装工艺，屏占比高达91.9%，并且该机支持屏下指纹功能，0.36秒即可解锁。

性能方面，realme X2将搭载骁龙730G八核处理器，采用UFS2.1+LPDDR4X闪存；电池容量为4000mAh，支持30W VOOC闪充4.0技术，19分钟可以充满50%电量，采用USB Type-C接口。

相机方面，realme X2采用了后置四摄，主摄像头达到了6400万像素，采用的是三星的GW1旗舰影像传感器，可拍出9280×6944的超高分辨率照片，1/1.72英寸年度超级大底，超强感光能力，支持超级夜景2.0，复合多帧技术、超级视频防抖、超广角视频、960fps超级慢动作等功能。

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