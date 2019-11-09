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Peakago七英寸迷你变形本即将上线众筹：269美元起

2019-11-9 10:44:16来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月9日消息 如果你喜欢迷你PC的话，可以看看Peakago这款即将上线众筹的mini-PC。

Peakago mini-PC具有7英寸的全高清屏幕，搭载Intel Atom x5-Z8350 Cherry Trail处理器，采用瑜伽式翻转触摸屏，端口配备也很丰富。

Peakago mini-PC的与众不同之处在于，它支持4G-LTE，并且最基本的型号价格不到300美元。

完整规格包括：

  • 7英寸1920 x 1200像素IPS触摸屏显示器

  • 英特尔凌动x5-Z8350 Cherry Trail处理器

  • 4,500 mAh电池

  • 300万像素摄像头

  • 802.11b / g / n WiFi、蓝牙4.0

  • 1 x USB Type-C、1个USB 3.0 Type-A、microSD读卡器、微型HDMI端口、3.5毫米音频插孔

  • 1斤

Peakago mini-PC提供4GB RAM / 64GB存储（269美元，约合人民币1881元）、8GB RAM / 128GB存储（339美元，约合人民币2371元）和8GB / 128GB + 4G LTE（399美元，约合人民币2791元）三个版本，将于11月13日在Indiegogo上开启众筹。

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关键词：迷你电脑

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