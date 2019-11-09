懒理被限制高消费，王思聪被拍到开豪车带美女出行

IT之家11月9日消息 继11月6日被北京市第二中级人民法院列为被执行人之后，现在王思聪又以熊猫互娱法人的身份，收到法院下达的“限制消费令”。

但这似乎并没有困扰王思聪，11月8日晚，有人在社交平台上发动态，晒出了王思聪开车带着妹子的画面，定位地点是深圳，该网友直接艾特王思聪称：“你还敢带妹子出去玩！”

王思聪已被上海市嘉定区人民法院发布限制消费令。

上述限制消费令显示，法院于2019年08月12日立案执行申请人曹悦申请执行上海熊猫互娱文化有限公司其他合同纠纷一案，因熊猫互娱未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，被采取限制消费措施，限制其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人王思聪不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

上述高消费行为包括：

（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；

（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；

（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；

（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；

（五）购买非经营必需车辆；

（六）旅游、度假；

（七）子女就读高收费私立学校；

（八）支付高额保费购买保险理财产品；

（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。

不过有律师称，“限制消费是为了不影响公司债务的履行，即不得以公司高管身份以公司支出高消费，影响公司还债。个人资产消费不受影响。”换句话说，如果王思聪以个人财产的部分因私消费，只要经过申请程序，就并不受限。