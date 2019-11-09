内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

华为首席安全官：美方对我司的强硬态度“耻辱且徒劳”

2019-11-9 13:48:36来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月9日消息 据Mobile World Live消息，日前华为首席安全官安迪·珀迪在接受采访时警告称，美国政府华为的强硬立场将会伤害到这个国家，并导致大量的工作岗位流失，此举将导致华为更换美国供应商，直接损害美国利益。

安迪表示，现在的情况是许多美国公司“希望向华为出售产品，但政府不允许”，他指的是一项出口禁令，美方多次松口称贸易许可证将会“很快下发”，却没有任何实际行动。

安迪指出，政府闭口不谈华为对美国构成的安全风险是什么，这令供应商感到沮丧。他补充称，他最担心的是“美国的就业机会受到威胁”。

“我们现在不能和政府会见洽谈。我们的供应商和客户正在与他们打交道。我们正试图向我们的供应商传递一个信息，（与华为有合作关系的）美国公司有130家，每年（的营收会多增加）110亿美元，还可以提供4万多个工作岗位”，安迪说道，禁令的结果是，华为“现在用非美国零部件来制造我们的5G技术”。

安迪强调，美政府现在的行为应该被纠正，华为可以继续从美国采购零部件，但是事实是华为在向其他供应商采购零部件，以确保为全球客户提供服务。“如果我们被迫这么做，我们会从其他供应商那里购买（零部件）。这将伤害美国企业的利益且损失大量就业岗位，这种行为是一种耻辱，更是徒劳的。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为美国

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有