华为首席安全官：美方对我司的强硬态度“耻辱且徒劳”

IT之家11月9日消息 据Mobile World Live消息，日前华为首席安全官安迪·珀迪在接受采访时警告称，美国政府华为的强硬立场将会伤害到这个国家，并导致大量的工作岗位流失，此举将导致华为更换美国供应商，直接损害美国利益。

安迪表示，现在的情况是许多美国公司“希望向华为出售产品，但政府不允许”，他指的是一项出口禁令，美方多次松口称贸易许可证将会“很快下发”，却没有任何实际行动。

安迪指出，政府闭口不谈华为对美国构成的安全风险是什么，这令供应商感到沮丧。他补充称，他最担心的是“美国的就业机会受到威胁”。

“我们现在不能和政府会见洽谈。我们的供应商和客户正在与他们打交道。我们正试图向我们的供应商传递一个信息，（与华为有合作关系的）美国公司有130家，每年（的营收会多增加）110亿美元，还可以提供4万多个工作岗位”，安迪说道，禁令的结果是，华为“现在用非美国零部件来制造我们的5G技术”。

安迪强调，美政府现在的行为应该被纠正，华为可以继续从美国采购零部件，但是事实是华为在向其他供应商采购零部件，以确保为全球客户提供服务。“如果我们被迫这么做，我们会从其他供应商那里购买（零部件）。这将伤害美国企业的利益且损失大量就业岗位，这种行为是一种耻辱，更是徒劳的。”