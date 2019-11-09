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华擎发布RX 5700 Phantom Gaming系列显卡：2.7槽三风扇，支持 RGB

2019-11-9 14:54:31来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月9日消息 根据华擎官方的消息，华擎科技ASRock现已推出了Radeon RX 5700系列显卡家族的最新成员 - Radeon RX 5700 XT PhantomGaming D 8G OC与Radeon RX 5700 Phantom GamingD 8G OC显卡，采用AMD最新世代的7nm制程，搭配8GBGDDR6显示内存，三风扇设计，支持ARGB炫光同步。

参数方面，华擎Radeon RX 5700 Phantom Gaming系列显卡，采用了AMD的最新世代7nm制程Radeon RX 5700系列绘图引擎，官方称两个版本的GPU基础/游戏/爆发频率比AMD公版卡参考频率更高，分别达到1690/1835/最高1945 MHz与1610/1725/最高1750 MHz；搭配总容量高达8GB、带宽256-bit的GDDR6显示内存，以及最新PCI Express 4.0总线标准支持。

设计方面，华擎Radeon RX 5700 Phantom Gaming系列显卡采用了2.7槽的三风扇散热设计，支持ARGB灯效，能搭配华擎自家同样支持Polychrome SYNC炫光同步的主板，采用时尚金属背板。

目前，华擎尚未公布其售价，预计将于近期上架。

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关键词：华擎显卡

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