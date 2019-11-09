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一文详解运营商“携号转网”申请流程及问题

2019-11-9 15:27:30来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月9日消息 据山东移动官方客户端了解到，目前“携号转网”已经开启，具体的操作流程也已经公布。简单来说共分三步，如下：

  • 1确认携入资格；编辑短信CXXZ#用户名#证件号码，发送至10086（移动）/10001（电信）/10010（联通），查询是否具备携入资格。

  • 2提交携入申请；确认具备资格后，填写号码信息选择心仪套餐，提交入网申请。

  • 3激活移动号卡；工作人员与您电话联系，在指定时间完成上门换卡及激活服务。

以下是官方说明的“携号转网”常见问题：

什么是携号转网?

携号转网服务，是指在在同一本地网范围，移动电话用户变更签约的电信运营商而号码保持不变的一项服务。携号转网作为一项服务是免费的。

何时提供携号转网服务?

山东省在2019年11月底正式商用（最终以工信部发布时间为准）。（小编是山东移动号码，显示是山东省的信息）

携号转网的办理条件及办理方式：

如何查询是否符合携号转网条件?

您可编辑短信CXXZ#姓名#身份证号，发送至当前在网的运营商服务号码（电信服务号码10001/联通服务号码10010/移动服务号码10086），查询当前在用电话号码是否符合携转网条件。

如何获取携号转网授权码？授权码有效时间多久？

您可编辑短信SQXZ#姓名#身份证号，发送至当前在网的运营商服务号码（电信服务号码10001/联通服务号码10010/移动服务号码10086），获取携号转网授权码。携出授权码有效期为1小时。

哪些客户可以携号转网服务?

目前我国携号转网服务只针对移动电话（含移动/联通/电信）号码用户，卫星、移动通信转售、物联网应用号码（例如网号为1349、174、170、171、162、165、167等）暂不支持携号转网服务。

携号转网需要满足哪些条件?

申请携号转网的用户，应当同时满足下列条件：

  • ①您申请携号转网的号码已在携出方登记真实身份信息。

  • ②您申请携号转网的号码处于正常使用状态（非挂失、停机、欠费等）。

  • ③您与携出方结清该号码已出账的电信费用，如有未出账的电信费用（如国际漫游费等），与携出方已约定缴费时间和方式。

  • ④您申请号转网的号码与携出方无在网约定期限限制的协议，或已解除在网期限限制。

  • ⑤您申请携号转网两次携转时间间隔至少为120日（自然日）。

携号转网成功后，多久可以使用携入运营商的手机卡?

由于工信部携号转网生效时间为每天9:00-20:00的整点。因此，转网完成后只能在下一个整点时间生效，如在当天20:00以后办理的携号转网，生效时间为第二天的9:00。

办理携号转网时，应当提供哪些材料?

您向携入方申请办理携号转网时，应当提供的材料有：

  • ①与您在携出方所登记身份信息一致的有效身份证件。

  • ②与您申请携号转网号码相对应的有效移动电话卡。

  • ③有效期（以短信内容为准）内的携出授权码。

携号转网的常见问题：

如何结清原运营商费用？未结清有何影响？

您在办理携号转网业务时需向携出方结清已出账的电信费用（含实时费用）；如有未出账的电信费用（如：您使用了国际漫游业务，存在相关费用尚未出账的情况）需等待出账并结清账单后办理携号转网。

携号转网后能否沿用原来的业务套餐?

您办理携出后，由携入方为您提供电信服务，不能沿用原来的业务套餐。

号码为单位所有，能办理携号转网吗?

根据携号转网管理政策，因号码为单位所有，暂无法办理携号转网。您需要将相关号码实名登记到您个人名下后，方可申请携号转网。

携号转网可能会对哪些业务造成影响?

主要影响如下业务的正常使用：

  • （1）主副账户类业务，例合户、代付、统一付费、和多号、家庭账户等主付费号码的携出会影响副卡号码费用。

  • （2）固移融合类业务，移动号码和固网宽带业务捆绑且由移动号码统一付费的，移动号码携出会影响宽带相关的业务（如魔百盒、和目、ONU

  • 设备等）。

  • （3）虚拟专用网用户，例如：集团V网、家庭网、亲情网等。

  • （4）号码有共享类业务的用户，如语音共享、流量共享业务等。

  • （5）用户携号转网后，可能影响部分第三方应用使用（如第三方支付、银行/行业短信等）。

入网套餐方面，因为小编是山东移动号码，下方图片是山东移动的“携号转网”套餐：

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关键词：携号转网中国联通中国移动中国电信

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