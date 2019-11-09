三星中国关厂后续：惠州手机确已停产，东莞视界仍在招工月入5000元以上

据证券时报报道，三星在华工厂数量众多，此前网上盛传“关厂”的天津和惠州工厂只是三星在华的两个主要负责手机制造的工厂。而其他的三星中国工厂目前运转正常，所以关于“三星关闭中国最后一家工厂”、“三星大撤退”等说法并不准确。

今年10月初，三星电子宣布，该公司已停止在中国生产手机产品，原因是来自中国国内竞争对手的竞争日益激烈。三星在中国最后一家位于惠州的手机工厂也已经停工关闭。

位于惠州市惠城区陈江镇的惠州三星工厂成立于1992年，1993年正式投产，是三星在中国的主要生产基地。投资总额1.907亿美元，其厂区面积12万平方米，建筑面积35000平方米。2019年6月份该工厂智能手机产能约为40万台每月。

另外早在2018年底，三星已经关闭了位于天津的工厂，同样是由于竞争激烈以及市场份额下降的原因，并选择向成本更低的地方进行转移，在印度诺伊达建成了该品牌旗下最大的手机工厂。

最新情况是，三星惠州工厂的确已经停产，已经没有工人上班了，但仍有少量其他工作人员留守。

三星官方资料显示，三星在华生产企业成员包括苏州三星电子、惠州三星电子、三星电子（苏州）半导体、苏州三星显示、东莞三星视界、天津三星视界移动、昆山三星电机、三星工程建设（上海）、三星电机（深圳）、苏州三星电子液晶显示科技等。

资料显示，东莞三星视界有限公司成立于2001年，投资总额2.6亿美元，目前在职员工约5000余名。作为三星集团显示领域 Samsung Display公司下属分支法人，东莞三星视界重点承担新一代梦幻显示器件AM-OLED显示屏的生产工作。年产量1亿块，主要客户为三星电子及国内知名手机厂商。

东莞三星视界有限公司位于广东省东莞市厚街镇高新科技工业园，占地13万平方米，地理位置优越，交通方便，与广州、深圳相邻。

据东莞三星视界有限公司官方微信号消息，11月份招聘已经开始：