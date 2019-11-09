内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

中国联通与腾讯手游合推“加速宝”：15元/月，无限时加速

2019-11-9 17:24:02来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月9日消息 中国联通和腾讯手游加速器合作推出了“游戏加速宝”，通过运营商通讯能力基础，为中国联通4G用户提供手机游戏专用承载通道的网络环境优化产品，资费是15元/月，无限时加速，支持定向流量减免。

在使用产品之前需要先订购加速宝，然后游戏前打开4G和WiFi信号，然后使用腾讯手游加速器启动游戏，即可建立多重通道的加速保障。

加速宝产品支持众多腾讯手游，包括王者荣耀、和平精英、多多自走棋、QQ飞车、跑跑卡丁车等等。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国联通手游腾讯

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有