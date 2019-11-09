中国联通与腾讯手游合推“加速宝”：15元/月，无限时加速

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IT之家11月9日消息 中国联通和腾讯手游加速器合作推出了“游戏加速宝”，通过运营商通讯能力基础，为中国联通4G用户提供手机游戏专用承载通道的网络环境优化产品，资费是15元/月，无限时加速，支持定向流量减免。
在使用产品之前需要先订购加速宝，然后游戏前打开4G和WiFi信号，然后使用腾讯手游加速器启动游戏，即可建立多重通道的加速保障。
加速宝产品支持众多腾讯手游，包括王者荣耀、和平精英、多多自走棋、QQ飞车、跑跑卡丁车等等。
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