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马云再谈悔创阿里：我确实有后悔过，但想停根本停不下来

2019-11-9 18:20:29来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据报道，11月8日，马云在乌克兰基辅国际经济论坛上表示，如果再给自己一次机会，会尽量不把公司做这么大。阿里增长太快了，他曾想停一停，但发现根本停不下来。

马云称，当我还是个小人物时，想当了大老板之后抽抽雪茄、看看电影。做生意就是这么简单。我要把公司搞得更大，但现在公司确实变大了，我更忙了，还要处理更多问题。所以享受还是小公司的时候吧，大公司并不意味着钱多，而是要肩负更重的责任。

马云表示，自己确实有后悔过，本该好好享受生活的，但这就是生活。很多人只是不愿意承认，每个人都试着去说别人愿意听的东西，但是作为企业家，如果你想当一名顾问导师，请告诉他们生活真相，生活不易。

视频观看：点此链接

“悔创阿里杰克马”外号最初源自于2016年第二十届圣彼得堡国际经济论坛。当时，主持人问马云第一个问题就是“人生最大的错误是什么”，马云笑着说，“你想听实话吗，我人生中最大的错误是创立了阿里巴巴！”

后来马云解释说，“说实话，我从来没有想过今天能做这么多事情。我只是一个普通家庭的孩子，我没想过我今天会有钱，没想过会有这么多人了解我、认识我，甚至享用我的服务。”

马云称：“今天不是为了钱，我已经跨过了对钱的追求。我最幸福的是91块钱工资，刚大学毕业的时候。现在钱对我来讲是一种资源，如何利用这些资源能够实现更多的理想，更多人的理想而不是我的理想。”

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关键词：马云阿里

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