官方自测：小米手表经过57小时佩戴使用，还有10%电量

IT之家11月9日消息 小米手表已经正式发布，采用1.78英寸AMOLED方形屏幕，44mm表盘像素密度为326PPI，支持长亮微光模式，拥有标准版和尊享版两个版本，价格分别为1299元和1999元。标准版将于11月11日零点正式开售。

根据小米官方的说法，小米手表续航时间为36小时，那么小米手表会不会给大家惊喜呢？就像小米手环那样。今天晚上，小米公司新媒体总监@小米陆柒柒 表示，经过了57个小时佩戴及使用，小米手表还有10%的电量，超出预期。从Wear OS显示电量及预判情况来看，小米手表可以续航共63个小时。

小米手表采用四曲面玻璃镜面设计，配备铝合金磨砂表框，拥有陶瓷后盖与氟橡胶材质表带，内置全功能eSIM芯片，支持独立接打电话和上网，支持联通、移动、电信三大运营商。



小米手表全球首发高通骁龙可穿戴旗舰处理器3100 4G版，支持独立WiFi、独立蓝牙，多功能NFC等配置。内置570mAh大容量电池，36小时续航；预装开放生态的手表操作系统MIUI For Watch，提供100款品质表盘主题、能下载App；支持自定义表盘，喜欢的功能、照片都可设置为表盘。

小米手表内置应用市场，针对手表深度定制超过40款常用App，并持续增加中。同时与QQ，Keep、QQ音乐、航旅纵横等多款软件联合深度定制。此外还内置全功能小爱同学、欧洲赛级运动算法“FIRSTBEAT”，支持VO2max最大摄氧量分析、10种专业运动模式等。

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