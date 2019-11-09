《王者荣耀》交响音乐会来了：中国交响乐团出演，李心草执棒

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IT之家11月9日消息 根据《王者荣耀》官方消息，《王者荣耀》交响音乐会终于来了，这次音乐会将由中国交响乐团出演，李心草执棒，12月份开演。
据介绍，本次音乐会将由中国交响乐团现场演绎，李心草执棒，演奏王者峡谷经典的游戏原声，包含四大主题。
本次演出将在北京、深圳和上海举行，时间都在12月，明天开放购票，感兴趣的小伙伴可以关注一下。
除了交响音乐会，西施的主打歌也即将上线，由张靓颖演唱，11月13日晚上九点半在斗鱼上线。
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