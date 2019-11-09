57.98万元起，全新梅赛德斯-奔驰EQC纯电SUV正式上市

IT之家11月9日消息 梅赛德斯-奔驰官方宣布，全新梅赛德斯-奔驰EQC纯电SUV正式上市，其中全新EQC 400 4MATIC纯电SUV售价579800元，全新EQC 400 4MATIC纯电SUV创世代1886限量版售价622800元。

奔驰全新EQC纯电SUV核心包括数字科技元素与传统仪表元素的巧妙运用，以及经典的机械设计与直观的智能交互的融合，的首款体现这一设计理念的量产纯电车型。

奔驰全新EQC纯电SUV配备智能几何多光束LED大灯，可根据周围环境自动调节照明模式。大灯内部EQ车型专属的蓝色灯饰彰显EQ家族身份。

奔驰全新EQC纯电SUV白色光带将左右日间行车灯贯穿相连，勾勒出全新EQC的鲜明特征。该设计延续至尾灯，构成“时空之环”的设计美学。

奔驰全新EQC纯电SUV采用了动感十足的全新19英寸AMG风格轮毂。

奔驰全新EQC纯电SUV采用了悬浮式双10.25英寸显示屏，分辨率达1920*720，可实现多种仪表盘及主题显示功能。多点触控中控显示屏，指尖轻松滑动，丰富功能触手可及。

该车设计了钥匙型玫瑰金色出风口，从高端消费电子产品中汲取灵感，创造出科技感十足的先锋豪华之美。

奔驰全新EQC纯电SUV还有EQ专属配色座椅，采用独特的黑色和青花蓝色专属配色方案，配以玫瑰金色座椅缝线，奢华品质始终如一。

奔驰全新EQC纯电SUV配置了十种主题环境氛围照明系统，64色环境氛围照明系统配合十种主题场景设定，营造出先锋、时尚，极其个性化的内饰氛围。

据官方介绍，全新EQC配备了梅赛德斯-奔驰新一代MBUX智能人机交互系统，并根据电动相关功能进行了优化。全方位智能驾驶辅助系统，令驾驶的每一刻安心惬意。

全新梅赛德斯-奔驰EQC纯电 SUV售价57.98万元起，415千米电动车续驶里程，300千瓦峰值总功率，0-100公里/小时为5.1秒加速用时。

全新梅赛德斯-奔驰EQC纯电SUV创世代1886限量版售价62.28万元起，408千米电动车续驶里程，300千瓦峰值总功率，0-100公里/小时为5.1秒加速用时。