石头扫地机器人T6清扫力体验：化身异物吞噬机

在打扫房间时，越是头发、碎屑这种细小的东西越容易被遗漏成为清洁死角。打扫时遗漏的卫生死角需要再次清扫，耗时耗力，成为很多人的心病。

目前扫地机器人已经被越来越多的家庭使用，很多对扫地机器人感兴趣的小伙伴可能会好奇它针对细小物品的清扫效果如何。一台扫地机器人的清扫力是选购时必须要考虑的重要因素，小编就以石头扫地机器人T6为例，测试一下扫地机器人针对细小物体的清扫能力。

此次测试用到的是三种不同大小的常见异物垃圾：饭渣、方便面碎屑、头发。为了直观地检查碎屑残留，这次的测试在白色桌面上进行。

首先，是我们生活中最常见的零食饭渣。从动图中我们可以看到，石头扫地机器人T6简单一下，就将零食饭渣全部吞噬，没有一点残余。

接下来，小编用方便面碎屑进行测试。相对零食饭渣来说，方便面碎屑的体积更大，形状更不规则。扫地机器人扫了两次将碎屑清扫干净。在第一次清扫时，略有一点残余，第二次清扫后，方便面碎渣被彻底消灭。

脱发逐渐成为年轻人的心病，清扫满地秀发不仅麻烦还要承受心理上的二次伤害。石头扫地机器人T6能不能将悄无声息地消灭掉落的头发丝呢？小编薅了一把头发来测试，石头扫地机器人T6很轻松地就将头发收入囊中，甚至比消灭零食饭渣还要轻松许多。

通过上述三种常见异物垃圾的测试不难看出，石头扫地机器人T6针对这些细小物体的清扫力确实比人力清扫更胜一筹。其实这得益于石头扫地机器人T6的扫地原理与内部结构。

在清扫时，石头扫地机器人T6通过吸力将垃圾吸进去，同时边刷也会将垃圾卷入盒中进行二次清洁。石头扫地机器人T62000PA的吸力与纤细浓密的刷毛可以将细小的垃圾碎屑毫无保留地收入囊中。

总结

在清扫细小物体时，人工清扫常常会有不慎遗漏的卫生死角，但是石头扫地机器人T6会一遍遍地执行指令直至地面完全干净，结合2000PA大吸力和边刷，石头扫地机器人T6相比于人力有得天独厚的优势。

科技的发展让人类得以从机械化的重复运动解放，在某些方面甚至比人类更胜一筹。

术业有专攻，石头扫地机器人T6高度专业化的清扫力让它比大多数人类更适合做清扫工作，这或许就是科技解放人的典型范例。