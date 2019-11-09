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微软OneNote UWP和OneNote 2016保留不变，但代码库将合并

2019-11-9 22:56:11来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月9日消息 对于OneNote粉丝来说，这可能是个好消息，微软将做更多的事情，通过扩展对OneNote 2016支持，并带来黑暗主题选项。在近期的Ignite大会上，OneNote产品经理Ben Hodes宣布，微软正致力于将OneNote for Windows 10应用中的所有现代代码合并到OneNote 2016。

Ben Hodes表示：“我们进行这种现代合并的原因是回到单一的代码库，并在未来一年半内开始提供这些功能。”截至目前，适用于Windows 10的OneNote UWP应用已进行了触摸优化，更适合电子墨迹，这些独特的功能有望在某个时候进入OneNote 2016。

微软还在为OneNote 2016开发一些新功能，包括任务和待办事项集成，在Microsoft Teams中对OneNote的@提及支持以及新的会议笔记功能。

尽管微软去年宣布已停止积极开发适用于Windows 10的Office Mobile应用，但Windows 10的OneNote似乎不会很快消失。微软发言人宣称：“适用于Windows 10的OneNote仍然运行良好，并且已预先安装在Windows 10设备上，或者可以从Microsoft Store免费获得。”

Windows 10应用可能仍对HoloLens、Surface Hub或即将面世的Surface Neo等新形式设备具有一定价值，但在PC设备上，OneNote 2016可能仍然是大多数用户的最佳选择。

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关键词：OneNoteWindows 10

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