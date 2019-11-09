王思聪限制消费令申请人：曾是熊猫直播挖来的主播

IT之家11月9日消息 今日，中国执行信息公开网显示，王思聪已被上海市嘉定区人民法院发布限制消费令。

据限制消费令显示，限制消费事由为熊猫互娱未按执行通知书指定的期间履行“曹悦与熊猫互娱合同纠纷一案”生效判决规定的给付义务，曹悦向上海市嘉定区人民法院提出了申请执行。

据限制消费令显示，法院于2019年8月12日立案执行申请人曹悦申请执行上海熊猫互娱文化有限公司其他合同纠纷一案。因熊猫互娱未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照相关规定对熊猫互娱采取限制消费措施，限制熊猫互娱及其（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）王思聪不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为，具体包括：

（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；

（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；

（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；

（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；

（五）购买非经营必需车辆；

（六）旅游、度假；

（七）子女就读高收费私立学校；

（八）支付高额保费购买保险理财产品；

（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。

在裁判文书网，我们发现了曹悦与熊猫互娱及广州斗鱼的相关法律文书。

据2018年7月的一起诉讼资料显示，曹悦2015年1月1日与广州斗鱼公司签订《游戏解说合作协议》。曹悦认为合作期间广州斗鱼公司存在违约情况，向公司表明异议，并表明意见将解除合作协议，要求斗鱼公司支付相关费用。法院判决曹悦向广州斗鱼公司赔偿损失360万元，广州斗鱼公司向曹悦支付合作报酬和“鱼丸鱼翅”收益156173.79元，案件受理费用3.6万余元由曹悦承担。

2019年6月的一份曹悦与上海熊猫互娱文化有限公司其他合同纠纷的判决书中显示，原告曹悦称，自己原系广州某某网络科技有限公司（即为广州斗鱼公司）旗下直播平台的游戏主播，被告因自身业务发展需要引进原告，作为其旗下熊猫直播平台的游戏主播并签订《游戏解说合作协议》及《补充协议》。

《补充协议》中明确，若因曹悦与斗鱼公司解除协议产生违约责任，由熊猫互娱直接向斗鱼公司赔偿，或在原告曹悦承担相关费用后由被告熊猫向原告支付其已付款项。

2016年5月16日，斗鱼公司起诉曹悦，熊猫互娱为曹悦聘请律师，经武汉市中级人民法院终审判决，确认曹悦向斗鱼公司赔偿损失360万元及相应的诉讼费用。曹悦按照民事判决书履行相应的支付义务，为此起诉熊猫互娱支付已付款项。

但熊猫互娱却表示，曹悦并未提供游戏解说合作协议等，却也未举证。熊猫互娱同时表示，曹悦交付执行款项中抵扣的斗鱼公司应付报酬、收益156，173.79元不应计算利息。最后法院判处熊猫互娱支付曹悦近370万元和相关利息损失。事后，熊猫互娱曾提起上诉，要求将案件移交上海普陀区人民法院，被法院驳回。

由此才引发了王思聪被限制消费一事。

▲曹悦微博

天眼查数据显示，今年8月12日，熊猫直播的运营主体上海熊猫互娱文化有限公司新增被执行人信息，执行标的近370万。结合以上信息来看，这就是本次限制消费事由为熊猫互娱未按执行通知书指定的期间履行“曹悦与熊猫互娱合同纠纷一案”生效判决的直接原因。

今年3月8日，“熊猫直播”官方微博正式发布公告，表示将开启“熊猫直播主站流浪计划”，逐步关停服务器。直此，这个曾经风光一时、每天几百万日活、每月数千万营收的直播平台正式退出了历史舞台。

熊猫直播在最后的关站公告中表示，从2015年9月21日内测开始到正式闭站，熊猫直播已经运行1286天。此前熊猫直播创始团队成员兼CEO张菊元在内部工作群中发长消息称，在2017年5月获得B轮10亿人民币融资后，至今没有外部资金注入，在资金缺口无法解决情况下做出了遣散员工的决定。