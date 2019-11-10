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网络主播未经同意被拒后仍强行拍摄，被拍者将其诉至法院

2019-11-10 6:57:31来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月10日消息 据央视财经消息，有些网络主播为了记录人在突发状态下的反应，往往不经直播对象同意而擅自拍摄。然而，这种现象很可能涉及法律问题。

去年，网络主播马某在商场直播与并不知情的田女士搭讪，不过他遭到了对方拒绝。根据马某的说法，自己的直播都是随机采访路人，当时看见田女士一个人晚上还在工作，就想上前去问一下工作是否顺心啊、是否顺利啊等等；但是田女士强烈要求对方不要拍摄，但马某依然原地持续进行直播，并对自己的粉丝称田女士脾气不好。

田女士见马某不肯走开，就走上去抢马某的手机。就这样，两人在争夺手机的过程中产生了一些肢体接触，田女士受伤。事发后，她被送去了医院。不幸的是，一个月后田女士流产了。

今年1月，田女士到法院起诉网络主播马某，要求马某赔偿其医疗费、误工费、交通费等总共2万多元。今年6月，法院判决其赔偿田女士误工费、医疗费等合计1万1000余元。对此，马某不服，提起上诉。马某认为一审法院认定田女士被推倒在地受伤错误，其次他认为自己拍摄的地点是公共场所，拍到田女士是巧合，一审处理不符合侵权责任法关于过错的规定。

二审开庭过程中，马某称自己当时是在随意拍摄，是田女士自己进入了他所拍摄的视频画面。法院要求马某提供当时的拍摄视频，但是马某并未向法庭提交视频，因此不能对田女士作出行为过度或不当的评价，马某自负不予举证的后果；马某在二审时称其只是拍摄视频不是直播，但是陈述与之前矛盾，法院不采信其二审陈述。

今年7月，二审判决网络主播构成侵权行为，二审维持原判。专家表示，当事人在事先并不知情的情况下，发现自己被拍摄或直播后，有权拒绝并制止拍摄。  

视频观看，点击此处

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关键词：网络主播

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