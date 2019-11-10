2019天猫双十一将至，全球著名地标纷纷“点亮自己”

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月10日消息 距离一年一度的双十一购物狂欢节开幕还有一天时间，在商家纷纷为双十一准备的时候全球各地的地标性建筑也没闲着，纷纷“点亮自己”迎接双十一的到来。
值得注意的是，除了全球地标建筑为双十一“点亮”外，在今年天猫双11期间还将有上千名“洋主播”用十几种语言向全球各地24小时不间断地直播。在双十一到来之前已有来自宝洁、雅萌、Swisse等全球各大品牌的总裁们通过直播的方式为双十一预热。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有