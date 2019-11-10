2019天猫双十一将至，全球著名地标纷纷“点亮自己”

IT之家11月10日消息 距离一年一度的双十一购物狂欢节开幕还有一天时间，在商家纷纷为双十一准备的时候全球各地的地标性建筑也没闲着，纷纷“点亮自己”迎接双十一的到来。

值得注意的是，除了全球地标建筑为双十一“点亮”外，在今年天猫双11期间还将有上千名“洋主播”用十几种语言向全球各地24小时不间断地直播。在双十一到来之前已有来自宝洁、雅萌、Swisse等全球各大品牌的总裁们通过直播的方式为双十一预热。